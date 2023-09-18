Отсрочка от мобилизации для украинских студентов — ТЦК сделал заявление

Предоставление отсрочки военнообязанным мужчинам в Украине. Фото: ТЦК и СП/facebook.com

Как известно, народные депутаты зарегистрировали в ВРУ законопроект, предусматривающий отмену отсрочки для студентов от 30 лет. Несмотря на то что изменения не приняты, некоторые студенты дневной формы обучения уже жалуются, что им вручают повестки и направляют на прохождение ВВК.

На жалобы отреагировал Житомирский областной ТЦК и СП, давший разъяснение украинцам на официальной странице в Facebook.

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В ЖОТЦК и СП отметили, что студентам вручают повестки, чтобы они обновили данные и подтвердили факт обучения в учебном заведении.

"В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" все учащиеся обязаны ежегодно до 1 октября подавать в районные (городские) ТЦК и СП документы, справку из соответствующего учебного заведения", — объяснили ситуацию в областном ТЦК и СП.

Кроме того, отмечается, что украинцы, прибывающие в ТЦК и СП для получения отсрочки от мобилизации, направляются на ВВК для обследования и установления факта годности к военной службе.

"Лишь пригодным предоставляется отсрочка, а непригодные исключается из военного учета", — объяснили украинцам.

Однако стоит отметить, если студент стоит на военном учете и за последние 5 лет проходил ВВК, ему должны сразу предоставить отсрочку.

Учет военнообязанных мужчин в Украине. Фото: ГПСУ

Какие документы должен иметь студент, чтобы оформить отсрочку от мобилизации

Чтобы оформить отсрочку, адвокаты рекомендуют студентам дневной формы обучения иметь с собой следующие документы:

паспорт, копию паспорта;

ИНН и копию ИНН;

военный билет и их копию;

студенческий билет и их копию;

справку о причислении к сообществу студентов дневной формы обучения (копия приказа о зачислении или выписке из приказа о зачислении и справка формы Ф-20);

заявление о предоставлении отсрочки.

Если студенту отказывают в предоставлении отсрочки даже при наличии всех необходимых документов и вручают повестку, ему следует жаловаться в ТЦК и СП высшего уровня. В частности, в областные или города Киева ТЦК и СП. В жалобе следует детально описать ситуацию, добавить подтверждающие документы и просить о проверке законности действий работников районного ТЦК и СП.

Также следует отметить, что студенты должны постоянно носить с собой документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации. Если при попытке вручения повестки предъявить такие документы, то уполномоченные лица ТЦК и СП не выпишут повестку.

Раньше мы писали, что делать, если студентам в ТЦК отказывают в праве на отсрочку от военной службы.

Напомним, мы рассказывали, какие документы о военном учете обязаны иметь абитуриент и каким образом они должны быть оформлены.

Также мы сообщали, что отныне Минобразования будет решать, нужно ли мужчинам призывного возраста второе высшее образование.