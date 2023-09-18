Відстрочка від мобілізації для українських студентів — ТЦК зробив заяву

Надання відстрочки військовозобов'язаним чоловікам в Україні. Фото: ТЦК та СП/facebook.com

Як відомо, народні депутати зареєстрували у ВРУ законопроєкт, який передбачає скасування відстрочки для студентів віком від 30 років. Попри те, що змини не прийняті, деякі студенти денної форми навчання вже скаржаться, що їм вручають повістки та направляють на проходження ВЛК.

На скарги відреагував Житомирський обласний ТЦК та СП, який дав роз'яснення українцям на офіційній сторінці у Facebook.

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У ЖОТЦК та СП зазначили, що студентам вручають повістки для того, щоб вони оновили дані та підтвердили факт навчання у навчальному закладі.

"Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" всі учні зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати до районних (міських) ТЦК та СП документів, довідка з відповідного навчального закладу", — пояснили ситуацію в обласному ТЦК та СП.

Крім того, наголошується, що українці, які прибувають до ТЦК та СП для отримання відстрочки від мобілізації, направляються на ВЛК для обстеження та встановлення факту придатності до військової служби.

"Лише придатним надається відстрочка, а непридатні виключається із військового обліку", — пояснили українцям.

Проте, варто зазначити, якщо студент стоїть на військовому обліку та за останні 5 років проходив ВЛК, йому мають одразу надати відстрочку.

Облік військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Фото: ДПСУ

Які документи повинен мати студент, щоб оформити відстрочку від мобілізації

Щоб оформити відстрочку, адвокати рекомендують студентам денної форми навчання мати із собою такі документи:

паспорт, копію паспорта;

ІПН та копію ІПН;

військовий квиток та його копію;

студентський квиток та його копію;

довідку про зарахування до спільноти студентів денної форми навчання (копія наказу про зарахування чи витяг з наказу про зарахування та довідка форми Ф-20);

заяву про надання відстрочки.

Якщо студентові відмовляють у наданні відстрочки навіть за наявності усіх необхідних документів і вручають повістку, йому варто скаржитися до ТЦК та СП вищого рівня. Зокрема, до обласних чи міста Києва ТЦК та СП. У скарзі потрібно детально описати ситуацію, додати підтверджувальні документи та просити про перевірку законності дій працівників районного ТЦК та СП.

Також варто зазначити, що студенти повинні постійно носити із собою документи, які підтверджують право на відстрочку від мобілізації. Якщо безпосередньо при спробі вручення повістки пред'явити такі документи, то уповноважені особи ТЦК та СП не випишуть повістку.

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