Людей с ВИЧ и из группы риска мобилизуют в ВСУ — как следует действовать

Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Еще в конце августа в Украине вступили в действие изменения к Расписанию болезней согласно приказу №490. В соответствии с этим в ряды ВСУ разрешили набирать военнообязанных лиц с ВИЧ, вирусными гепатитами В и С и лиц из группы риска, поскольку они оказались в категории "ограниченно пригодных".

Рассказываем, с какими болезнями могут мобилизовать, а с какими в ряды ВСУ не примут, как человеку узнать свою степень годности к службе, если у него ВИЧ или он находится в группе риска, и какие необходимы документы, чтобы обратиться с просьбой провести ВЛК.

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С какими болезнями могут мобилизовать

Годными к службе будут признавать мужчин, имеющих следующие болезни:

2 – в — клинически излеченный туберкулез;

4 – в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций — все формы гепатитов;

5 – в — бессимптомный ВИЧ;

12 – в — медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций болезни крови — к ним относятся анемия, нарушения свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки;

13 – в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций — болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз;

14 – в — легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики — деменции, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения в результате поражения головного мозга;

17 – в — невротические болезни, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях. Это навязчивые состояния, неврастения, фобии, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство, амнезия;

21 – в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы, например болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатия;

22 – в — эпизодические и пароксизмальные расстройства (кроме эпилепсии). Сюда относятся мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна.

Люди с ВИЧ и из группы риска — кого не мобилизуют

По информации юристов в большинстве своем не подлежат мобилизации и службе в армии мужчины от 18 до 60, которые:

принимают метадон;

имеют ВИЧ 3-4 стадии (болезнь, обусловленная ВИЧ, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и другими уточненными болезнями В20-В22);

обладают инвалидностью.

Важно: окончательное решение должно быть за военно-врачебной комиссией: полная непригодность или ограниченная пригодность.

С болезнями В20-В22 человека должны признать полностью непригодным для мобилизации и службы в армии.

Военнообязанный проходит медицинскую комиссию. Фото: ТЦК/Facebook

Где может служить военный с ВИЧ или гепатитами В и С

Лейтенант Нацгвардии и хирург Богдан Журавель утверждает, что такие лица могут служить на любой позиции, невзирая на наличие болезни.

"ВВЛ предоставляет военнослужащим с обнаруженным вирусным гепатитом без тяжелых осложнений статус "ограниченно пригодный", что на время войны открывает все пути. Даже в штурмовые батальоны можно, только иногда просят написать рапорт-информирование. Если есть желание, можно хоть танкистом, хоть штурмовиком, хоть тыловиком", ― говорит военный.

Как узнать свою степень пригодности, если есть ВИЧ, и какие документы необходимы

Как объяснили юристы Украинского Хельсинкского союза по правам человека, людям с ВИЧ или из группы риска необходимо в больнице взять выписки из истории болезни.

Далее следует проконсультироваться с юристом, действительно ли диагнозы позволяют получить "белый билет". Специалисты напомнили, что в УХСПЧ это можно сделать бесплатно.

После этого можно обратиться в ТЦК и СП с просьбой провести ВВК для установления степени пригодности к военной службе.

Если на первом шаге вам отказали, ссылаясь на конфиденциальность информации, которую могут предоставить только на основании запроса суда или следователя, то это незаконно.

Вам нужно в заявлении о предоставлении выписки указать, что:

выписка вам нужна для ТЦК;

в соответствии ст. 285 Гражданского кодекса Украины, совершеннолетнее физическое лицо имеет право на достоверную и полную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе на ознакомление с соответствующими медицинскими документами, касающимися его здоровья.

Если все же откажут, то необходимо обратиться к руководителю медицинского учреждения или к юристу.

Ранее сообщалось, когда возможна мобилизация мужчин с гепатитом и куда будут отправлять служить.

Напомним, мы писали, где будут проходить военную службу мужчины с легкими психическими расстройствами.

Также мы рассказывали, когда можно обжаловать решение ВВК и как правильно это сделать.