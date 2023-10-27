Людей з ВІЛ та з групи ризику мобілізують до ЗСУ — як слід діяти

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Ще наприкінці серпня в Україні набули чинності зміни в Розкладі хвороб згідно з наказом № 490. Відповідно до лав ЗСУ дозволили набирати військовозобов'язаних осіб з ВІЛ, вірусними гепатитами В і С та осіб з групи ризику, оскільки вони опинилися в категорії "обмежено придатних".

Розповідаємо, з якими хворобами можуть мобілізувати, а з якими до лав ЗСУ не візьмуть, як людині дізнатися свій ступінь придатності до служби, якщо у неї ВІЛ або вона перебуває у групі ризику, та які необхідні документи, щоб звернутися з проханням провести ВЛК.

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З якими хворобами можуть мобілізувати

Придатними до служби визнаватимуть чоловіків, які мають такі хвороби:

2 – в — клінічно вилікуваний туберкульоз;

4 – в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій — всі форми гепатитів;

5 – в — безсимптомний ВІЛ;

12 – В — повільно прогресуючі і непрогресуючі з незначними порушеннями функцій хвороби крові — до них належать анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки;

13 – в — хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій — хвороби щитовидної залози (крім новоутворень), цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз;

14 – в — легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки — деменції, амнестичні синдроми, розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку;

17 – в — невротичні хвороби, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткострокових проявах. Це нав'язливі стани, неврастенія, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезія;

21 – в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи, наприклад, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатія;

22 – в — епізодичні та пароксизмальні розлади (крім епілепсії). Сюди відносяться мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний головний біль, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну.

Люди з ВІЛ та групи ризику — кого не мобілізують

За інформацією юристів, здебільшого не підлягають мобілізації та службі в армії чоловіки від 18 до 60, які:

приймають метадон;

мають ВІЛ 3-4 стадії (хвороба, зумовлена ВІЛ, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами та іншими уточненими хворобами В20-В22);

мають інвалідність.

Важливо: остаточне рішення має бути за військово-лікарською комісією: повна непридатність чи обмежена придатність.

З хворобами В20-В22 людину мають визнати повністю непридатною до мобілізації та служби в армії.

Військовозобов'язаний проходить медичну комісію. Фото: ТЦК/Facebook

Де може служити військовий з ВІЛ або гепатитами В і С

Лейтенант Нацгвардії та хірург Богдан Журавель стверджує, що такі особи можуть служити на будь-якій позиції, попри наявність хвороби.

"ВКЛ надає військовослужбовцям із виявленим вірусним гепатитом без важких ускладнень статус "обмежено придатний", що на час війни відкриває всі шляхи. Навіть в штурмові батальйони можна, тільки іноді просять написати рапорт-інформування. Якщо є бажання, можна хоч танкістом, хоч штурмовиком, хоч тиловиком", ― говорить військовий.

Як дізнатися про свій ступінь придатності, якщо є ВІЛ, та які документи необхідні

Як пояснили юристи Української Гельсінської спілки з прав людини, людям з ВІЛ або з групи ризику необхідно в лікарні взяти виписки з історії хвороби.

Далі варто проконсультуватися з юристом, чи дійсно діагнози дозволяють отримати "білий квиток". Спеціалісти нагадали, що в УГСПЛ це можна зробити безоплатно.

Після чого можна звернутися до ТЦК та СП із проханням провести ВЛК для встановлення ступеня придатності до військової служби.

Якщо на першому кроці вам відмовили, посилаючись на "конфіденційність інформації", яку можуть надати тільки на підставі запиту суду або слідчого, то це незаконно.

Вам потрібно у заяві про надання виписки зазначити, що:

виписка вам потрібна для ТЦК;

відповідно до ст. 285 Цивільного кодексу України, повнолітня фізична особа має право на достовірну і повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються її здоров’я.

Якщо все ж відмовлять, то необхідно звернутися до керівника медичного закладу або ж до юриста.

Раніше ми повідомляли, коли можлива мобілізація чоловіків з гепатитом та куди відправлятимуть служити.

Нагадаємо, ми писали, де проходитимуть військову службу чоловіки з легкими психічними розладами.

Також ми розповідали, коли можна оскаржити рішення ВЛК та як правильно це зробити.