Война в Украине — грозит ли экстрадиция уклонистам, уехавшим за границу

Экстрадиция подозреваемого в Украину. Фото: СБУ

С начала полномасштабного вторжения выезд из Украины для военнообязанных мужчин запрещен. Однако многие, не желая попасть в армию, покинули государство по поддельным документам. В связи с этим остро встал вопрос экстрадиции таких граждан обратно в страну.

Возможно ли это, рассказал народный депутат и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью УП.

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Так, по словам чиновника, экстрадиция уклонистов из-за границы — сложная процедура. Одним из главных условий является судебное решение, на основании которого государство должно требовать экстрадицию.

"Даже если подобная законодательная инициатива (об экстрадировании уклонистов. – Ред. ) появится, ее будет рассматривать не наш комитет, а комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Во-вторых, мне не известно, был ли зарегистрирован или написан на черновике соответствующий законопроект", — объяснил Рахманин.

Нардеп признал, что пока плохо представляет, как экстрадиция уклонистов должна происходить.

"Если человек уехал за границу на законных основаниях (не получал повестки, до каких-то официальных запретов), то на основании чего мы можем требовать его экстрадицию? Если человек уехал за границу незаконно (на основании сфальсифицированных документов или уклонения от военной службы), то это нужно доказать, что очень долгий и сложный процесс. Должно быть судебное решени, и только на основании него государство должно требовать экстрадици", — подчеркнул Рахманин.

Стоит заметить, что ранее высказался по поводу невозможности экстрадирования уклонистов адвокат Роман Симутин.

По его словам, выдача лица или экстрадиция — это сложный комплекс процедур с привлечением большого количества правоохранительных органов и судов обеих стран.

К тому же, для применения процедуры экстрадиции необходимо, чтобы в отношении лица было открыто уголовное производство, этому лицу поставлено в известность о подозрении, объявлено его в розыск или уже даже вынесен обвинительный приговор суда.

Кроме того, в ст. 4 Европейской конвенции о выдаче правонарушителей отмечено, что она не применяется в случае правонарушений, предусмотренных военным правом. Такая норма конвенции свидетельствует, что ее применение практически невозможно для экстрадиции военнообязанных в Украину.

Ранее мы писали, что в Германии были названы условия экстрадиции украинских уклонистов от мобилизации.

Напомним, мы рассказывали, что на самом деле грозит мужчинам, выехавшим из страны с поддельными документами.

Также мы сообщали, как мужчинам вернуться в Украину и уехать повторно.