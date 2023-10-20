Стало відомо, яка область лідирує за кількістю ухилянтів
В Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. За найвищою кількістю ухилянтів — Закарпатська область.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, пише Vesti.ua.
Рейтинг ухилянтів
За інформацією правоохоронців, найбільшу кількість кримінальних проваджень відкрили у таких областях:
- Закарпатська — 936;
- Дніпропетровська — 669;
- Миколаївська — 583;
- Львівська — 528;
- Волинська — 460;
- Вінницька — 460;
- Чернівецька — 424;
- Харківська — 389;
- Рівненська — 360;
- Тернопільська — 342;
- Сумська — 336.
Зазначається, що підозру отримали з цієї кількості ухилянтів тільки 2015 осіб. Найбільше на:
- Закарпатті — 322;
- Волині — 193;
- Рівненщині — 166;
- Львівщині — 156;
- Дніпропетровщині — 146;
- Полтавщині – 116;
- Миколаївщині – 92;
- Тернопільщині та Харківщині — по 88;
- Житомирщині — восьмеро;
- Івано-Франківщині та Чернігівщині — по 70;
- Вінниччині — 62.
До суду передали 1877 обвинувальних актів. Цифри приведено нижче:
- Закарпатська область — 297;
- Волинь — 171;
- Рівненщина — 159;
- Львівщина — 141;
- Дніпропетровщина — 138;
- Полтавщина — 108.
Нагадаємо, що раніше ДПСУ дозволили виїзд за кордон ще одній категорії українців. А також стало відомо, чи загрожує екстрадиція військовозобов'язаним, які виїхали за кордон.
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