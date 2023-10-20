Стало відомо, яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Прикордонник перевіряє документи. Фото: Західний кордон

В Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. За найвищою кількістю ухилянтів — Закарпатська область.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, пише Vesti.ua.

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Рейтинг ухилянтів

За інформацією правоохоронців, найбільшу кількість кримінальних проваджень відкрили у таких областях:

Закарпатська — 936;

Дніпропетровська — 669;

Миколаївська — 583;

Львівська — 528;

Волинська — 460;

Вінницька — 460;

Чернівецька — 424;

Харківська — 389;

Рівненська — 360;

Тернопільська — 342;

Сумська — 336.

Зазначається, що підозру отримали з цієї кількості ухилянтів тільки 2015 осіб. Найбільше на:

Закарпатті — 322;

Волині — 193;

Рівненщині — 166;

Львівщині — 156;

Дніпропетровщині — 146;

Полтавщині – 116;

Миколаївщині – 92;

Тернопільщині та Харківщині — по 88;

Житомирщині — восьмеро;

Івано-Франківщині та Чернігівщині — по 70;

Вінниччині — 62.

До суду передали 1877 обвинувальних актів. Цифри приведено нижче:

Закарпатська область — 297;

Волинь — 171;

Рівненщина — 159;

Львівщина — 141;

Дніпропетровщина — 138;

Полтавщина — 108.

Нагадаємо, що раніше ДПСУ дозволили виїзд за кордон ще одній категорії українців. А також стало відомо, чи загрожує екстрадиція військовозобов'язаним, які виїхали за кордон.