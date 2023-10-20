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Стало відомо, яка область лідирує за кількістю ухилянтів

20 жовтня 2023 00:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Стало відомо, яка область лідирує за кількістю ухилянтів
Прикордонник перевіряє документи. Фото: Західний кордон
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. За найвищою кількістю ухилянтів — Закарпатська область. 

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, пише Vesti.ua.

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Рейтинг ухилянтів

За інформацією правоохоронців, найбільшу кількість кримінальних проваджень відкрили у таких областях:

  • Закарпатська — 936;
  • Дніпропетровська — 669;
  • Миколаївська — 583;
  • Львівська — 528;
  • Волинська — 460;
  • Вінницька — 460;
  • Чернівецька — 424;
  • Харківська — 389;
  • Рівненська — 360;
  • Тернопільська — 342;
  • Сумська — 336.

Зазначається, що підозру отримали з цієї кількості ухилянтів тільки 2015 осіб. Найбільше на:

  • Закарпатті — 322; 
  • Волині — 193; 
  • Рівненщині — 166;
  • Львівщині — 156;
  • Дніпропетровщині — 146; 
  • Полтавщині – 116;
  • Миколаївщині – 92;
  • Тернопільщині та Харківщині — по 88; 
  • Житомирщині — восьмеро; 
  • Івано-Франківщині та Чернігівщині — по 70; 
  • Вінниччині — 62.

До суду передали 1877 обвинувальних актів. Цифри приведено нижче:

  • Закарпатська область — 297;
  • Волинь — 171; 
  • Рівненщина — 159;
  • Львівщина — 141; 
  • Дніпропетровщина — 138;
  • Полтавщина — 108.

Нагадаємо, що раніше ДПСУ дозволили виїзд за кордон ще одній категорії українців. А також стало відомо, чи загрожує екстрадиція військовозобов'язаним, які виїхали за кордон.

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