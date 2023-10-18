Стало відомо, чи загрожує екстрадиція військовозобов'язаним, що виїхали за кордон

Пункт пропуску на кордоні України. Фото: google.com

Ймовірність екстрадиції в Україну військовозобов'язаних, які виїхали за кордон, дорівнює нулю. Такі дії можуть ухвалювати лише після рішення суду.

Про це пише Страна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Екстрадиція військовозобов'язаних в Україну

"Ймовірність втілення у життя загроз щодо військовозобов'язаних перебуває у районі нуля. Насамперед екстрадиція — це дуже складна та трудомістка процедура. Причому стартує вона із судових процесів в Україні", — йдеться у повідомленні.

Як пише видання, для початку український суд має ухвалити рішення про заочний арешт людини, після чого це рішення має набути чинності і лише потім можна подавати запит про екстрадицію.

Далі потрібно встановити місце перебування підозрюваного та надіслати запит саме до цієї країни.

"Людських та організаційних ресурсів на те, щоб шляхом оперативних заходів встановити місцеперебування десятків та сотень тисяч ухилянтів в Україні не існує. Щоправда, можна піти іншим шляхом — оголосити ухилянтів у міжнародний розшук по лінії Інтерполу і, як їх десь затримають, надіслати запит про екстрадицію", — зазначили у "Страні".

Проте реакція Інтерполу на десятки тисяч звернень щодо розшуку може бути вкрай негативною аж до блокування розгляду взагалі будь-яких заявок від України.

Та якщо навіть місце проживання окремо взятого ухилянта буде виявлено, українські суди його заочно заарештують та буде направлено запит на екстрадицію до конкретної країни, то це ще не гарантує його видачу.

По-перше, екстрадиція у Європі це дуже тривалий процес. Наприклад, питання про екстрадицію Дмитра Фірташа до США розглядається в Австрії вже майже 10 років.

По-друге, не факт, що суд задовольнить запит на екстрадицію.

Тому джерела "Страни" вважають, що екстрадиція ухилянтів — завдання майже нездійсненне. Виняток становлять ті країни, де, через тісні зв'язки з Україною, влада може прийняти політичне рішення знехтувати процедурами та екстрадувати їх за прискореною процедурою.

Нагадаємо, що очільник МВС України Ігор Клименко заявив, що ухилянти при поверненні в Україну будуть покарані. Він також зазначив, що у цьому питанні має бути золота середина між моральною та юридичною сторонами. Зараз же потрібно знайти спільний підхід для розв'язання цієї проблеми.