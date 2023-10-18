Стало известно, грозит ли экстрадиция военнообязанным, выехавшим за границу

Пункт пропуска на границе Украины. Фото: google.com

Вероятность экстрадиции в Украину выехавших за границу военнообязанных равна нулю. Такие действия могут приниматься только после решения суда.

Об этом пишет Страна со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читайте также:

Экстрадиция военнообязанных в Украину

"Вероятность воплощения в жизнь угроз военнообязанных находится в районе нуля. В первую очередь экстрадиция — это очень сложная и трудоемкая процедура. Причем стартует она с судебных процессов в Украине", — говорится в сообщении.

Как пишет издание, для начала украинский суд должен принять решение о заочном аресте человека, после чего это решение должно вступить в силу и только потом можно подавать запрос об экстрадиции.

Далее следует установить местонахождение подозреваемого и отправить запрос именно в эту страну.

"Человеческих и организационных ресурсов на то, чтобы путем оперативных мероприятий установить местонахождение десятков и сотен тысяч уклоняющихся в Украине не существует. Правда, можно пойти другим путем — объявить уклонистов в международный розыск по линии Интерпола и, когда их где-то задержат, отправить запрос об экстрадиции", — отметили в "Стране".

Однако реакция Интерпола на десятки тысяч обращений по розыску может быть крайне отрицательной вплоть до блокирования рассмотрения вообще любых заявок от Украины.

Но если даже место жительства отдельно взятого уклониста будет обнаружено, украинские суды его заочно арестуют и будет направлен запрос на экстрадицию в конкретную страну, это еще не гарантирует его выдачу.

Во-первых, экстрадиция в Европе — это очень длительный процесс. К примеру, вопрос об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США рассматривается в Австрии уже почти 10 лет.

Во-вторых, не факт, что суд удовлетворит запрос на экстрадицию.

Поэтому источники "Страны" считают, что экстрадиция уклонистов — задача почти невыполнимая. Исключение составляют те страны, где из-за тесных связей с Украиной власти могут принять политическое решение пренебречь процедурами и экстрадировать их по ускоренной процедуре.

Напомним, что глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что уклонисты при возвращении в Украину будут наказаны. Он также отметил, что в этом вопросе должна быть золотая середина между нравственной и юридической сторонами. Сейчас же нужно найти общий подход к решению этой проблемы.