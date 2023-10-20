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Стало известно, какая область лидирует по количеству уклонистов

20 октября 2023 00:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Стало известно, какая область лидирует по количеству уклонистов
Пограничник проверяет документы. Фото: Західний кордон
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине с начала полномасштабной войны правоохранители расследуют около восьми тысяч дел по факту уклонения от призыва в армию. По наивысшему количеству уклонистов - Закарпатская область.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет Vesti.ua.

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По информации правоохранителей, наибольшее количество уголовных производств открыли в следующих областях:

  • Закарпатская — 936;
  • Днепропетровская — 669;
  • Николаевская — 583;
  • Львовская — 528;
  • Волынская — 460;
  • Винницкая — 460;
  • Черновицкая — 424;
  • Харьковская — 389;
  • Ровенская — 360;
  • Тернопольская — 342;
  • Сумская — 336.

Отмечается, что подозрение получили по этому количеству уклонистов только 2015 человек. Больше всего в следующих областях:

  • Закарпатской — 322;
  • Волыни — 193;
  • Ровенской — 166;
  • Львовской — 156;
  • Днепропетровской — 146;
  • Полтавской — 116;
  • Николаевской — 92;
  • Тернопольской и Харьковской — по 88;
  • Житомирской — восемь;
  • Ивано-Франковской и Черниговской — по 70;
  • Винницкой  — 62.

В суд передали 1877 обвинительных актов. Цифры приведены ниже:

  • Закарпатская — 297;
  • Волынь — 171;
  • Ровенская — 159;
  • Львовская — 141;
  • Днепропетровская — 138;
  • Полтавская — 108.

Напомним, что ранее ГПСУ разрешили выезд за границу еще одной категории украинцев. А также стало известно, грозит ли экстрадиция военнообязанным, выехавшим за границу.

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