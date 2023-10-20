Стало известно, какая область лидирует по количеству уклонистов
В Украине с начала полномасштабной войны правоохранители расследуют около восьми тысяч дел по факту уклонения от призыва в армию. По наивысшему количеству уклонистов - Закарпатская область.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет Vesti.ua.
Рейтинг уклонистов
По информации правоохранителей, наибольшее количество уголовных производств открыли в следующих областях:
- Закарпатская — 936;
- Днепропетровская — 669;
- Николаевская — 583;
- Львовская — 528;
- Волынская — 460;
- Винницкая — 460;
- Черновицкая — 424;
- Харьковская — 389;
- Ровенская — 360;
- Тернопольская — 342;
- Сумская — 336.
Отмечается, что подозрение получили по этому количеству уклонистов только 2015 человек. Больше всего в следующих областях:
- Закарпатской — 322;
- Волыни — 193;
- Ровенской — 166;
- Львовской — 156;
- Днепропетровской — 146;
- Полтавской — 116;
- Николаевской — 92;
- Тернопольской и Харьковской — по 88;
- Житомирской — восемь;
- Ивано-Франковской и Черниговской — по 70;
- Винницкой — 62.
В суд передали 1877 обвинительных актов. Цифры приведены ниже:
- Закарпатская — 297;
- Волынь — 171;
- Ровенская — 159;
- Львовская — 141;
- Днепропетровская — 138;
- Полтавская — 108.
Напомним, что ранее ГПСУ разрешили выезд за границу еще одной категории украинцев. А также стало известно, грозит ли экстрадиция военнообязанным, выехавшим за границу.
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