Стало известно, какая область лидирует по количеству уклонистов

Пограничник проверяет документы. Фото: Західний кордон

В Украине с начала полномасштабной войны правоохранители расследуют около восьми тысяч дел по факту уклонения от призыва в армию. По наивысшему количеству уклонистов - Закарпатская область.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет Vesti.ua.

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По информации правоохранителей, наибольшее количество уголовных производств открыли в следующих областях:

Закарпатская — 936;

Днепропетровская — 669;

Николаевская — 583;

Львовская — 528;

Волынская — 460;

Винницкая — 460;

Черновицкая — 424;

Харьковская — 389;

Ровенская — 360;

Тернопольская — 342;

Сумская — 336.

Отмечается, что подозрение получили по этому количеству уклонистов только 2015 человек. Больше всего в следующих областях:

Закарпатской — 322;

Волыни — 193;

Ровенской — 166;

Львовской — 156;

Днепропетровской — 146;

Полтавской — 116;

Николаевской — 92;

Тернопольской и Харьковской — по 88;

Житомирской — восемь;

Ивано-Франковской и Черниговской — по 70;

Винницкой — 62.

В суд передали 1877 обвинительных актов. Цифры приведены ниже:

Закарпатская — 297;

Волынь — 171;

Ровенская — 159;

Львовская — 141;

Днепропетровская — 138;

Полтавская — 108.

Напомним, что ранее ГПСУ разрешили выезд за границу еще одной категории украинцев. А также стало известно, грозит ли экстрадиция военнообязанным, выехавшим за границу.