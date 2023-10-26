Війна в Україні — чи загрожує екстрадиція ухилянтам, які виїхали за кордон

Екстрадиція підозрюваного до України. Фото: СБУ

Від початку повномасштабного вторгнення виїзд з України для військовозобов'язаних чоловіків заборонений. Проте, чимало осіб, не бажаючи потрапити до війська, покинули державу за підробленими документами. Через це гостро постало питання екстрадиції таких громадян назад до країни.

Чи це взагалі можливо, розповів народний депутат та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю УП.

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Так, за словами чиновника, екстрадиція ухилянтів з-за кордону — складна процедура. Одною з головних умов є судове рішення, на підставі якого держава має вимагати екстрадиції.

"Навіть якщо подібна законодавча ініціатива (про екстрадування ухилянтів. – Ред.) з’явиться, її буде розглядати не наш комітет, а комітет з питань правоохоронної діяльності. По-друге, мені не відомо, чи був зареєстрований або написаний на чернетці відповідний законопроєкт", — пояснив Рахманін.

Нардеп визнав, що поки погано уявляє, як екстрадиція ухилянтів має відбуватися.

"Якщо людина поїхала за кордон на законних підставах (не отримувала повістки, до якихось офіційних заборон), то на підставі чого ми можемо вимагати її екстрадиції? Якщо людина виїхала за кордон незаконно (на підставі сфальшованих документів чи ухилення від військової служби), то це треба довести, що дуже довгий і складний процес. Має бути судове рішення, і тільки на підставі нього держава має вимагати екстрадиції", — підкреслив Рахманін.

Варто зауважити, що раніше висловився з приводу неможливості екстрадування ухилянтів адвокат Роман Сімутін.

За його словами, видача особи або екстрадиція — це складний комплекс процедур із залученням великої кількості правоохоронних органів і судів обох країн.

До того ж, для застосування процедури екстрадиції необхідно, щоби стосовно особи було відкрито кримінальне провадження, цій особі повідомлено про підозру, оголошено її в розшук або вже навіть винесено обвинувальний вирок суду.

Крім того, в ст. 4 Європейської конвенції про видачу правопорушників зазначено, що вона не застосовується в разі правопорушень, передбачених військовим правом. Така норма конвенції свідчить про те, що її застосування практично неможливе для екстрадиції військовозобов’язаних до України.

Раніше ми писали, що в Німеччині назвали умови екстрадиції українських ухилянтів від мобілізації.

Нагадаємо, ми розповідали, що насправді загрожує чоловікам, які виїхали з країни за підробленими документами.

Також ми повідомляли, як чоловікам повернутися в Україну і виїхати повторно.