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Юристы объяснили, могут ли мобилизовать студента во время академотпуска

6 июля 2023 21:30
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Могут ли мобилизовать студента во время академического отпуска — объяснение юристов
Мобилизация в Украине. Фото: google.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. На фоне этого многих интересует, могут ли призвать на военную службу студентов, в частности во время академического отпуска.

Об этом говорится на портале юридических консультаций b2bconsult.ua.

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В соответствии со списком лиц, не подлежащих мобилизации, приведенным в ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не должны быть мобилизованы соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры и
аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Что такое академический отпуск и кто имеет на него право

Академический отпуск — это форма реализации права соискателей профессионального высшего и высшего образования на перерыв в обучении. Этот перерыв предоставляется в случае возникновения обстоятельств, делающих выполнение образовательно-профессиональной, образовательной или научной программы для студента невозможным.

На академотпуск имеют право лица, обучающиеся на дневной и заочной форме обучения:

  • в учреждениях профессионального высшего образования и получают образовательно-профессиональную степень профессионального младшего бакалавра;
  • в заведениях высшего образования и получают степень младшего бакалавра, бакалавра, магистра, доктора философии или доктора наук.

Академический отпуск предоставляется в следующих случаях:

  • ухудшение состояния здоровья;
  • призыв на срочную военную службу в случае утраты права на отсрочку от нее;
  • семейные обстоятельства;
  • беременность и роды;
  • уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет, а в случае, когда ребенок болеет и нуждается в домашнем уходе — до достижения ребенком 6-летнего возраста;
  • участие в программах академической мобильности;
  • другие обстоятельства, имеющие непосредственное отношение к студенту должным образом обоснованы и имеют документальное подтверждение.

Студент имеет право один раз получить академический отпуск во время учебы на бакалавриате и один раз — во время обучения в магистратуре.

Поскольку академотпуск не является отчислением, то лицо продолжает оставаться студентом, по отношению нему действуют нормы статьи 23 ЗУ "О мобилизации", а значит он не подлежит мобилизации.

Напомним, ранее мы сообщали, могут ли призвать студента магистратуры на военную службу.

Также известно, что в Украине студенты, получающие образование на дневной или дуальной формах, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако им могут вручить повестку, по которой они должны прийти в ТЦК и СП.

Добавим, что главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко подтвердил, что граждане имеют полное право требовать удостоверения людей, которые вручают повестки. По словам военкома, сейчас многие ходят в военной форме.

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