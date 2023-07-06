Чи можуть мобілізувати студента під час академічної відпустки — пояснення юристів

Мобілізація в Україні. Фото: google.com

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні було запроваджено воєнний стан і загальну мобілізацію. На тлі цього багатьох цікавить, чи можуть призвати на військову службу студентів, зокрема під час академічної відпустки.

Про це йдеться на порталі юридичних консультацій b2bconsult.ua.

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Відповідно до списку осіб, які не підлягають мобілізації, що наведений у ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не повинні бути мобілізовані здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти й аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Що таке академічна відпустка та хто має на неї право

Академічна відпустка — це форма реалізації права здобувачів фахової передвищої та вищої освіти на перерву у навчанні. Ця перерва надається у разі виникненням обставин, які роблять виконання освітньо-професійної, освітньої чи наукової програми для студента неможливим.

На академвідпустку мають право особи, які навчаються на денній та заочній формі навчання:

у закладах фахової передвищої освіти та здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;

у закладах вищої освіти та здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії або доктора наук.

Академічна відпустка надається у таких випадках:

погіршення стану здоров’я;

призов на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї;

сімейні обставини;

вагітність та пологи;

догляд за дитиною до досягнення нею віку 3 років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду — до досягнення дитиною 6-річного віку;

участь у програмах академічної мобільності;

інші обставини, що мають безпосереднє відношення до студента, належним чином обґрунтовані й мають документальне підтвердження.

Студент має право один раз отримати академічну відпустку під час навчання на бакалавраті й один раз — під час навчання в магістратурі.

Оскільки академвідпустка не є відрахуванням, то особа продовжує залишатися студентом, щодо неї діють норми статті 23 ЗУ "Про мобілізацію", а отже не підлягає мобілізації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи можуть призвати студента магістратури на військову службу.

Також відомо, що в Україні студенти, які здобувають освіту на денній або дуальній формах, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак їм можуть вручити повістку, за якою вони мають прийти до ТЦК та СП.

Додамо, головний військовий комісар Львівської області Олександр Тищенко підтвердив, що громадяни мають повне право вимагати посвідчення людей, які вручають повістки. За словами військкома, зараз багато хто ходить у військовій формі.