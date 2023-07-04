Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чи можуть призвати студента магістратури на військову службу: відповідь юриста arrow

Чи можуть призвати студента магістратури на військову службу: відповідь юриста

4 липня 2023 20:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мобілізація в Україні – чи можуть закликати студента магістратури
Студенти на лекції. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Через повномасштабне вторгнення РФ на територію України було введено воєнний стан і загальна мобілізація. На тлі цього постали питання про права на відстрочку від призову для деяких категорій громадян. Зокрема, багатьох цікавить, чи можуть призвати на військову службу студента магістратури.

Про це повідомив юрист Богдан Пересада.

Читайте також:

Чи можуть призвати студента магістратури

За словами адвоката, згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", від призову під час мобілізації звільнено кандидатів, які проходять навчання на професійному (професійно-технічному), вищому та вищому професійному рівні, а також асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи змішаній формі навчання.

Відповідно, студенти, які навчаються на денній чи змішаній формі навчання, звільняються від мобілізації. Таким чином, якщо людина посилено працює над здобуттям вищої освіти, включаючи навчання в магістратурі на денній або змішаній формі, вона не підлягає призову.

Адвокат наголосив, що зазначений законодавчий акт не передбачає винятків для навчання на першому чи другому ступені магістратури, бюджетній чи контрактній основі, першої чи другої освіти тощо. Це означає, що цей індивідуум матиме право на відстрочку від мобілізації, навіть якщо він навчається у другій магістратурі. Для звільнення від мобілізації досить просто факту навчання у магістратурі на денній чи змішаній формі.

Нагадаємо, що в Україні студенти, які здобувають освіту на денній або дуальній формах, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак їм можуть вручити повістку, за якою вони мають прийти до ТЦК та СП.

Також ми повідомляли, що головний військовий командир Львівської області Олександр Тищенко підтвердив, що громадяни мають повне право вимагати посвідчення людей, які вручають повістки. За словами військкома, зараз багато хто ходить у військовій формі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз