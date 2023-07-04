Мобілізація в Україні – чи можуть закликати студента магістратури

Студенти на лекції. Фото: google

Через повномасштабне вторгнення РФ на територію України було введено воєнний стан і загальна мобілізація. На тлі цього постали питання про права на відстрочку від призову для деяких категорій громадян. Зокрема, багатьох цікавить, чи можуть призвати на військову службу студента магістратури.

Про це повідомив юрист Богдан Пересада.

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Чи можуть призвати студента магістратури

За словами адвоката, згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", від призову під час мобілізації звільнено кандидатів, які проходять навчання на професійному (професійно-технічному), вищому та вищому професійному рівні, а також асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи змішаній формі навчання.

Відповідно, студенти, які навчаються на денній чи змішаній формі навчання, звільняються від мобілізації. Таким чином, якщо людина посилено працює над здобуттям вищої освіти, включаючи навчання в магістратурі на денній або змішаній формі, вона не підлягає призову.

Адвокат наголосив, що зазначений законодавчий акт не передбачає винятків для навчання на першому чи другому ступені магістратури, бюджетній чи контрактній основі, першої чи другої освіти тощо. Це означає, що цей індивідуум матиме право на відстрочку від мобілізації, навіть якщо він навчається у другій магістратурі. Для звільнення від мобілізації досить просто факту навчання у магістратурі на денній чи змішаній формі.

Нагадаємо, що в Україні студенти, які здобувають освіту на денній або дуальній формах, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак їм можуть вручити повістку, за якою вони мають прийти до ТЦК та СП.

Також ми повідомляли, що головний військовий командир Львівської області Олександр Тищенко підтвердив, що громадяни мають повне право вимагати посвідчення людей, які вручають повістки. За словами військкома, зараз багато хто ходить у військовій формі.