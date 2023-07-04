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Могут ли призвать студента магистратуры на военную службу: ответ юриста

4 июля 2023 20:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация в Украине - могут ли призвать студента магистратуры
Студенты на лекции. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины было введено военное положение и всеобщая мобилизация. На фоне этого появились вопросы о правах на отсрочку от призыва для некоторых категорий граждан. В частности, многих интересует, могут ли призвать на военную службу студента магистратуры.

Об этом сообщил юрист Богдан Пересада.

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Могут ли призвать студента магистратуры

По словам адвоката, согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", от призыва во время мобилизации освобождены кандидаты, проходящие обучение на профессиональном (профессионально-техническом), высшем и высшем профессиональном уровне, а также ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или смешанной форме обучения.

Соответственно, студенты, которые учатся на дневной или смешанной форме обучения, освобождаются от мобилизации. Таким образом, если человек усиленно трудится над получением высшего образования, включая обучение в магистратуре на дневной или смешанной форме, он не подлежит призыву.

Адвокат подчеркнул, что указанный законодательный акт не предусматривает исключений для обучения на первой или второй степени магистратуры, бюджетной или контрактной основе, первого или второго образования и т.д. Это значит, что данный индивидуум будет иметь право на отсрочку от мобилизации, даже если он обучается во второй магистратуре. Для освобождения от мобилизации достаточно просто факта обучения в магистратуре на дневной или смешанной форме.

Напомним, что в Украине студенты, получающие образование на дневной или дуальной формах, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако им могут вручить повестку, по которой они должны прийти в ТЦК и СП.

Также мы сообщали, что главный военный командир Львовской области Александр Тищенко подтвердил, что граждане имеют полное право требовать удостоверения от людей, которые вручают повестки. По словам военкома, сейчас многие ходят в военной форме.

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