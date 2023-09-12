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Индивидуальный подход: в ВСУ объяснили, как будут служить ограниченно пригодные

12 сентября 2023 11:30
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине: в ВСУ объяснили, как будут служить ограниченно пригодные
Подполковник Дмитрий Мирошниченко рассказал о службе ограниченно пригодных. Фото: Армия Inform
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Недавно ВСУ разработали изменения в расписании болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе. Представитель Командования Медицинских сил ВСУ подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко объяснил, где будут использовать мобилизованных с хроническими болезнями.

Об этом сообщила Армия Inform.

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Такие люди и раньше служили в ВСУ на должностях в подразделениях обеспечения и в учебных центрах. Некоторые из них имеют определенные диагнозы, но чувствуют себя нормально и могут выполнять все задания на службе без ограничений.

С 2014 года в армии много военных именно этой категории, имеющих колоссальный боевой опыт. Их пытаются сохранить в армии, чтобы они передавали уникальный опыт молодым воинам. Если у них для этого хватает здоровья и их состояние не влияет на боеспособность подразделения.

Как будет применяться индивидуальный подход

В отношении каждого военнослужащего, имеющего проблемы со здоровьем, будет приниматься индивидуальное решение. В ВСУ есть разные роды войск, сил, военно-учетные специальности, с разными задачами и уровнем нагрузки.

Существуют ли ограничения по состоянию здоровья в ВСУ

Военнослужащие, страдающие определенными заболеваниями, не могут проходить службу в подразделениях спецназначения ДШВ, морской пехоты, ССО, но они могут выполнять задачи в составе подразделения обеспечения.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил, что ограничено годных к службе больше не будет. Также сообщалось, что в Украине непригодные к военной службе будут проходить ВЛК каждый год.

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