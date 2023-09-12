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Індивідуальний підхід: в ЗСУ пояснили, як служитимуть обмежено придатні

12 вересня 2023 11:30
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні: в ЗСУ пояснили, як служитимуть обмежено придатні
Підполковник Дмитро Мірошниченко розповів про службу обмежено придатних. Фото: Армія Inform
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Недавно ЗСУ розробили зміни до розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби. Представник Командування Медичних сил ЗСУ підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко пояснив, де будуть використовувати мобілізованих з хронічними хворобами.

Про це повідомила Армія Inform.

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Такі люди й раніше служили в ЗСУ на посадах в підрозділах забезпечення та в навчальних центрах. Деякі з них мають певні діагнози, але почуваються нормально та можуть виконувати всі завдання на службі без обмежень.

З 2014 року в армії багато військових саме цієї категорії, які мають колосальний бойовий досвід. Їх намагаються зберегти у війську, щоб вони передавали унікальний досвід молодим воїнам. Якщо в них для цього вистачає здоров’я та їхній стан не впливає на боєздатність підрозділу.

Як застосовуватиметься індивідуальний підхід

Щодо кожного військовослужбовця, який має проблеми зі здоров’ям, буде ухвалюватися індивідуальне рішення. В ЗСУ є різні роди військ, сил, військово-облікові спеціальності, з різними завданнями та рівнем навантаження.

Чи існують обмеження за станом здоров’я в ЗСУ

Військовослужбовці, які мають певні захворювання, не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення ДШВ, морської піхоти, ССО, але вони можуть виконувати завдання у складі підрозділу забезпечення.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що обмежено придатних до служби більше не буде. Також повідомлялося, що в Україні непридатні до військової служби проходитимуть ВЛК щороку.

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