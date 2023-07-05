Как мобилизованным выбирают специальность в армии: объяснение юристов
Мобилизированных украинцев должны назначать на должности по их военно-учетным специальностям. Но в условиях военного положения их могут переквалифицировать в дефицитные специальности.
Об этом сообщила на своей Facebook-странице общественная организация "Юридична сотня".
Назначение по специальности
Юристы объяснили, что обычно военные назначаются на должности в соответствии с основными или родственными специальностями.
При этом также учитывается опыт службы и другие факторы вроде профессиональной компетентности или достижений.
Но если у армии есть дефицит каких-то специальностей, военных могут назначать и на другие должности, по новым для них специальностям.
Только после подготовки
Назначение на новые должности, как отметили в "Юридической сотне", происходит только после подготовки или переподготовки.
"Военнослужащие после назначения их на должность подлежат направлению на подготовку (переподготовку) по новой специальности в установленном порядке", — подчеркнули эксперты.
Рапорт и отказ
В ОО "Юридическая сотня" подчеркнули, что военный может подать рапорт о назначении на основную военно-учетную специальность.
Но в условиях военного положения и необходимости доукомплектования тех или иных дефицитных специальностей рапорт может не поддержаться на законных основаниях.
Напомним, что в Украине студенты, получающие образование на дневной или дуальной формах, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако им могут вручить повестку, по которой они должны прийти в ТЦК и СП.
Также мы сообщали, что главный военный командир Львовской области Александр Тищенко подтвердил, что граждане имеют полное право требовать удостоверения вручающих повестки людей. По словам военкома, сейчас многие ходят в военной форме.