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Как мобилизованным выбирают специальность в армии: объяснение юристов

5 июля 2023 11:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Как мобилизованным выбирают специальность в армии: объяснение юристов
Мобилизированные украинцы. Фото: "Вечірній Київ"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Мобилизированных украинцев должны назначать на должности по их военно-учетным специальностям. Но в условиях военного положения их могут переквалифицировать в дефицитные специальности.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице общественная организация "Юридична сотня".

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Назначение по специальности

Юристы объяснили, что обычно военные назначаются на должности в соответствии с основными или родственными специальностями.

При этом также учитывается опыт службы и другие факторы вроде профессиональной компетентности или достижений.

Но если у армии есть дефицит каких-то специальностей, военных могут назначать и на другие должности, по новым для них специальностям.

Только после подготовки

Назначение на новые должности, как отметили в "Юридической сотне", происходит только после подготовки или переподготовки.

"Военнослужащие после назначения их на должность подлежат направлению на подготовку (переподготовку) по новой специальности в установленном порядке", — подчеркнули эксперты.

Рапорт и отказ

В ОО "Юридическая сотня" подчеркнули, что военный может подать рапорт о назначении на основную военно-учетную специальность.

Но в условиях военного положения и необходимости доукомплектования тех или иных дефицитных специальностей рапорт может не поддержаться на законных основаниях.

"Юридическая сотня" о военно-учетных специальностях
"Юридическая сотня" о военно-учетных специальностях

Напомним, что в Украине студенты, получающие образование на дневной или дуальной формах, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако им могут вручить повестку, по которой они должны прийти в ТЦК и СП.

Также мы сообщали, что главный военный командир Львовской области Александр Тищенко подтвердил, что граждане имеют полное право требовать удостоверения вручающих повестки людей. По словам военкома, сейчас многие ходят в военной форме.

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