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Як мобілізованим обирають спеціальність в армії: пояснення юристів

5 липня 2023 11:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як мобілізованим обирають спеціальність в армії: пояснення юристів
Мобілізовані українці. Фото: “Вечірній Київ”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Мобілізованих українців мають призначати на посади згідно їхнім військово-обліковим спеціальностям. Але в умовах воєнного стану їх можуть перекваліфікувати на дефіцитні спеціальності.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці громадська організація "Юридична сотня".

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Призначення за спеціальністю

Юристи пояснили, що зазвичай військові призначаються на посади згідно із основною чи спорідненими спеціальностями.

При цьому також враховується досвід служби та інші фактори, на кшталт професійної компетентності чи досягнень.

Але якщо в армії є дефіцит якихось спеціальностей, військових можуть призначати і на інші посади, за новими для них спеціальностями.

Тільки після підготовки

Призначення на нові посади, як зазначили у "Юридичній сотні", відбувається тільки після підготовки чи перепідготовки.

"Військовослужбовці після  призначення їх на посаду підлягають направленню на підготовку (перепідготовку) за новою спеціальністю у встановленому порядку", — наголосили експерти.

Рапорт і відмова

У ГО "Юридична сотня" наголосили, що військовий може подати рапорт щодо призначення на основну військово-облікову спеціальність.

Але в умовах воєнного стану і необхідності доукомплектування тих чи інших дефіцитних спеціальностей рапорт можуть не підтримати на законних підставах.

"Юридична сотня" про військово-облікові спеціальності
"Юридична сотня" про військово-облікові спеціальності

Нагадаємо, що в Україні студенти, які здобувають освіту на денній або дуальній формах, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак їм можуть вручити повістку, за якою вони мають прийти до ТЦК та СП.

Також ми повідомляли, що головний військовий командир Львівської області Олександр Тищенко підтвердив, що громадяни мають повне право вимагати посвідчення людей, які вручають повістки. За словами військкома, зараз багато хто ходить у військовій формі.

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