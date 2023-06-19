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Как действовать военному, если ухудшилось здоровье: инструкция

19 июня 2023 17:43
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Что делать военному, если возникли проблемы со здоровьем — алгоритм действий
Врач проверяет температуру военнослужащего. Фото: adm.dp.gov.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Самые терпеливые, выносливые и стойкие люди — украинские защитники. Они защищают наше государство в любое время суток, в жару, холод, ливни. Однако они тоже люди с сердцем и нервами. В ходе войны возникают разные ситуации, включая обострение хронических заболеваний. Даже после получения медицинской помощи и прохождения реабилитации состояние здоровья может ухудшиться.

Издание "АрмияInform" рассказало, что делать, если военно-врачебная комиссия (ВВК) признала военного пригодным к службе, но внезапно возникли проблемы со здоровьем.

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Отмечается, что определенный алгоритм действий прописан в Справочнике военнослужащего.

Алгоритм №1

Если военнослужащий нуждается в экстренной неотложной медицинской помощи (например, из-за травмы, несчастного случая, угрожающего жизни) требуется:

  • вызвать скорую помощь по номеру 103 или обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения;
  • сообщить своему непосредственному командиру о заболевании или попросить медработников сообщить ближайший ТЦК и СП о местонахождении с указанием учетных данных для последующего сообщения в вашу воинскую часть;
  • после оказания медицинской помощи соблюдайте рекомендации врача: вернуться в службу/обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения в системе МОУ с сообщением непосредственного командира.

 

Что делать военному, если возникли проблемы со здоровьем
Военнослужащий на обследовании. Фото: facebook.com/kommander.nord

Алгоритм №2

При обострении хронических заболеваний (состояниях, не угрожающих здоровью и жизни) военному необходимо:

  • сообщить своему непосредственному командиру о том, что имеете заболевание и собираетесь обратиться в заведение здравоохранения;
  • в тот же день обратиться за консультацией к врачу;
  • сообщить командиру о результатах обследования.

Последующие действия военнослужащего будут зависеть именно от результатов обследования и заключения врачей. Есть два варианта:

1. Результаты показали удовлетворительное состояние здоровья или необходимость планового лечения — вернуться в воинскую часть и при необходимости обращаться к начмеду воинской части.

2. Результаты обследований говорят о необходимости оказания экстренной медицинской помощи — необходимо руководствоваться алгоритмом №1.

 

Как действовать военному, если внезапно ухудшилось здоровье: инструкция
Военный на приеме у врача. Фото: АрмияInform

Ранее Новини.LIVE спросили у адвоката Игоря Ясько, какие документы дают право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы писали, должны ли мужчины с отсрочкой от мобилизации проходить военную медкомиссию.

Также мы рассказывали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

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