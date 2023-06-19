Що робити військовому, якщо виникли проблеми зі здоров'ям — алгоритм дій

Лікар перевіряє температуру військовослужбовця. Фото: adm.dp.gov.ua

Найтерплячіші, найвитриваліші та найстійкіші люди — українські захисники. Вони боронять нашу державу у будь-який час доби, у спеку, холод, зливи. Проте, вони теж люди із серцем та нервами. У ході війни виникають різноманітні ситуації, включаючи загострення хронічних захворювань. Навіть після отримання медичної допомоги та проходження реабілітації, стан здоров'я може погіршитися.

Видання "АрміяInform" розповіло, що робити, якщо військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала військового придатним до служби, але раптово виникли проблеми зі здоров'ям.

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Зазначається, що певний алгоритм дій прописаний у Довіднику військовослужбовця.

Алгоритм №1

Якщо військовослужбовець потребує екстреної невідкладної медичної допомоги (наприклад, через травму, нещасний випадок, загрозливий для життя стан) потрібно:

викликати швидку допомогу за номером 103 або звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я;

повідомити свого безпосереднього командира про захворювання або попросити медпрацівників повідомити найближчий ТЦК та СП про місце свого перебування із зазначенням облікових даних для подальшого повідомлення у вашу військову частину;

після надання медичної допомоги дотримуйтеся рекомендацій лікаря: повернутись до служби/звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я в системі МОУ з повідомленням безпосереднього командира.

Військовослужбовець на обстеженні. Фото: facebook.com/kommander.nord

Алгоритм №2

При загостренні хронічних захворювань (станах, що не загрожують здоров’ю і життю) військовому необхідно:

повідомити своєму безпосередньому командирові про те, що маєте захворювання та збираєтеся звернутися до закладу охорони здоров’я;

того ж дня звернутися за консультацією до лікаря;

повідомити командира про результати обстеження.

Подальші дії військовослужбовця будуть залежати саме від результатів обстеження та висновку лікарів. Є два варіанти:

1. Результати показали задовільний стан здоров'я або необхідність планового лікування — повернутися до військової частини та за необхідності звертатися до начмеда військової частини.

2. Результати обстежень говорять про необхідність надання екстреної медичної допомоги — необхідно керуватися алгоритмом №1.

Військовий на прийомі у лікаря. Фото: АрміяInform

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