Мобилизация в Украине — могут ли вручать повестки в церкви

Вручение повесток в храмах, церквях и домах молитвы. Фото: Новини.LIVE

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 15 ноября, а значит, военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки. Действующим законодательством не определено место, где именно должен вручаться этот документ, поэтому фактически его могут вручить где угодно, в парке, на пляже, на блокпостах, на улице или в любом другом публичном месте.

Имеют ли право сотрудники ТЦК и СП вручать повестки украинцам в церквях, храмах или домах молитвы, на этот вопрос ответили юристы.

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По словам правозащитников, процесс вручения повесток имеет определенные особенности, регламентированные законодательством, к так называемому "закону о вручении повестки" можно отнести следующие нормативно-правовые акты:

В частности, юристы обратили внимание, что в п. 32 и 47 Порядка только дополнительно отмечено выдачу повесток по месту жительства и по месту работы военнообязанного, однако вручение повестки на улице или в общественном месте также законно.

Верующие на богослужении в храме. Фото: Вечерний Киев

Имеют ли право работники ТЦК вручать повестку в церкви

Как отметил кандидат юридических наук Геннадий Дубов, вручение повесток возле церквей вполне законно.

"С юридической точки зрения вручение повесток в ТЦК не содержит никаких ограничений в плане места. Действия по вручению повесток в ТЦК возле церквей с точки зрения действующего законодательства законны. Если же говорить о политическом и общественном аспекте по вручению повесток возле церквей, то возмущение граждан вполне справедливо. То есть граждане пришли в церковь удовлетворять свои религиозные потребности, и в этот священный для них момент вмешивается государство", — считает правовед.

В свою очередь председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий считает, что вручение повестки в церкви, храме, доме молитвы неуместно.

"Когда человек идет в церковь, он идет прежде всего к Богу. Поэтому для этого, я думаю, есть и другие места, где можно раздавать повестки. Но что касается торговых центров, мест отдыха, блокпостов, это, я думаю, адекватные места, где человек может получить повестку для того, чтобы он мог пойти воевать или встать на учет", — отметил Козицкий.

Ранее мы сообщали, как поступать после вручения повестки и что брать с собой в ТЦК.

Напомним, мы писали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Также мы рассказывали, можно ли отказаться от мобилизации из-за религии и как к этому относится греко-католическая церковь.