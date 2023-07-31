Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Могут ли украинцы получить повестку в церкви: юристы объяснили arrow

Могут ли украинцы получить повестку в церкви: юристы объяснили

31 июля 2023 17:44
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — могут ли вручать повестки в церкви
Вручение повесток в храмах, церквях и домах молитвы. Фото: Новини.LIVE
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 15 ноября, а значит, военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки. Действующим законодательством не определено место, где именно должен вручаться этот документ, поэтому фактически его могут вручить где угодно, в парке, на пляже, на блокпостах, на улице или в любом другом публичном месте.

Имеют ли право сотрудники ТЦК и СП вручать повестки украинцам в церквях, храмах или домах молитвы, на этот вопрос ответили юристы.

Читайте также:

Вручение повестки — какие законы регулируют этот вопрос

По словам правозащитников, процесс вручения повесток имеет определенные особенности, регламентированные законодательством, к так называемому "закону о вручении повестки" можно отнести следующие нормативно-правовые акты:

В частности, юристы обратили внимание, что в п. 32 и 47 Порядка только дополнительно отмечено выдачу повесток по месту жительства и по месту работы военнообязанного, однако вручение повестки на улице или в общественном месте также законно.

 

Имеют ли право работники ТЦК вручать повестку в церкви
Верующие на богослужении в храме. Фото: Вечерний Киев

Имеют ли право работники ТЦК вручать повестку в церкви

Как отметил кандидат юридических наук Геннадий Дубов, вручение повесток возле церквей вполне законно.

"С юридической точки зрения вручение повесток в ТЦК не содержит никаких ограничений в плане места. Действия по вручению повесток в ТЦК возле церквей с точки зрения действующего законодательства законны. Если же говорить о политическом и общественном аспекте по вручению повесток возле церквей, то возмущение граждан вполне справедливо. То есть граждане пришли в церковь удовлетворять свои религиозные потребности, и в этот священный для них момент вмешивается государство", — считает правовед.

В свою очередь председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий считает, что вручение повестки в церкви, храме, доме молитвы неуместно.

"Когда человек идет в церковь, он идет прежде всего к Богу. Поэтому для этого, я думаю, есть и другие места, где можно раздавать повестки. Но что касается торговых центров, мест отдыха, блокпостов, это, я думаю, адекватные места, где человек может получить повестку для того, чтобы он мог пойти воевать или встать на учет", — отметил Козицкий.

Ранее мы сообщали, как поступать после вручения повестки и что брать с собой в ТЦК.

Напомним, мы писали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Также мы рассказывали, можно ли отказаться от мобилизации из-за религии и как к этому относится греко-католическая церковь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз