Мобілізація в Україні — чи можуть вручати повістки в церкві

Вручення повісток у храмах, церквах та будинках молитви. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації до 15 листопада, а отже військовозобов'язані чоловіки й надалі отримуватимуть повістки. Чинним законодавством не визначено місце, де саме повинен вручатися цей документ, тому фактично його можуть вручити будь-де: в парку, на пляжі, на блокпостах, на вулиці чи іншому публічному місці.

Та чи мають право співробітники ТЦК та СП вручати повістки українцям у церквах, храмах або будинках молитви, на це питання відповіли юристи.

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За словами правозахисників, процес вручення повісток має певні особливості, які регламентовані законодавством, до так званого "закону про вручення повістки" можна віднести такі нормативно-правові акти:

Зокрема, юристи звернули увагу, що у п. 32 і 47 Порядку лише додатково наголошено про видачу повісток за місцем проживання та за місцем роботи військовозобов’язаного, однак вручення повістки на вулиці або у громадському місці є також законним.

Віряни на богослужінні у храмі. Фото: Вечірній Київ

Чи мають право працівники ТЦК вручати повістку в церкві

Як зазначив кандидат юридичних наук Геннадій Дубов, вручення повісток біля церков є цілком законним.

"З юридичної точки зору вручення повісток до ТЦК не містить жодних обмежень в плані місця. Дії щодо вручення повісток до ТЦК біля церков, з точки зору чинного законодавства, є законними. Якщо ж говорити про політичний та суспільний аспект щодо вручення повісток біля церков, то обурення громадян є цілком справедливим. Тобто громадяни прийшли до церкви задовольняти свої релігійні потреби, і в цей священний для них момент втручається держава", — вважає правознавець.

Своєю чергою голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький вважає, що вручення повістки у церкві, храмі, будинку молитви є недоречним.

"Коли людина йде до церкви, вона іде перш за все до Бога. Тому для цього, я думаю, є й інші місця, де можна роздавати повістки. Але що стосується торговельних центрів, місць відпочинку, блокпостів, це, я думаю, адекватні місця, де людина може отримати повістку для того, щоб вона могла піти воювати або стати на облік", — зазначив Козицький.

Раніше ми повідомляли, як діяти після вручення повістки, та що брати із собою до ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

Також ми розповідали, чи можна відмовитися від мобілізації через релігію та як до цього ставиться греко-католицька церква.