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Можно ли ТЦК обойтись без "облав" на улицах: объяснение руководителя военкомата

3 июля 2023 08:55
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Облавы на улицах — можно ли этого избежать
Очередь возле военкомата. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В настоящее время военкоматы не могут отказать от практики так называемых "облав", поскольку только 20% мужчин добровольно приходят к военкоматам. Но приход в ТЦК — это не автоматическая отправка в армию

Об этом рассказал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко в интервью Leopolis.news.

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"Облавы" на улицах: можно ли этого избежать

В Украине периодически появляются новости о том, что мужчины принудительно везут к военкоматам прямо с улицы, однако Тищенко рассказал, что ТЦК не могут этого избежать, поскольку добровольно к военкоматам приходят около 20% (половина из которых контрактники) от плановой задачи, которую должны выполнить в центрах комплектации.

"Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК — это не автоматическая отправка в армию. Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию", — объяснил руководитель военкомата.

Он также рассказал, что бывает, военнообязанному вручают повестку на улице, он приходит в ТЦК, а оказывается у нее трое детей или инвалидность — это полное право на отсрочку.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, почему тысячи украинских граждан теперь не смогут получить отсрочку от мобилизации.

Также правозащитник рассказал, что делать, если вас незаконно мобилизовали.

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