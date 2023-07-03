Облавы на улицах — можно ли этого избежать

Очередь возле военкомата. Фото: google

В настоящее время военкоматы не могут отказать от практики так называемых "облав", поскольку только 20% мужчин добровольно приходят к военкоматам. Но приход в ТЦК — это не автоматическая отправка в армию

Об этом рассказал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко в интервью Leopolis.news.

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В Украине периодически появляются новости о том, что мужчины принудительно везут к военкоматам прямо с улицы, однако Тищенко рассказал, что ТЦК не могут этого избежать, поскольку добровольно к военкоматам приходят около 20% (половина из которых контрактники) от плановой задачи, которую должны выполнить в центрах комплектации.

"Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК — это не автоматическая отправка в армию. Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию", — объяснил руководитель военкомата.

Он также рассказал, что бывает, военнообязанному вручают повестку на улице, он приходит в ТЦК, а оказывается у нее трое детей или инвалидность — это полное право на отсрочку.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, почему тысячи украинских граждан теперь не смогут получить отсрочку от мобилизации.

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