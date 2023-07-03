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Чи можна ТЦК обійтися без "облав" на вулицях: пояснення керівника військкомату

3 липня 2023 08:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Облави на вулицях — чи можна цього уникнути
Черга біля військкомату. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наразі військкомати не можуть відмовлять від практики так званих "облав", оскільки лише 20% чоловіків добровільно приходять до військкоматів. Але прихід до ТЦК — це не автоматична відправка до війська

Про це розповів керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко в інтерв'ю Leopolis.news.

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"Облави" на вулицях: чи можна цього уникнути

В Україні періодично з'являються новини про те, що чоловіків примусово везуть до військкоматів просто з вулиці, проте Тіщенко розповів, що ТЦК не можуть цього уникнути. оскільки добровільно до військкоматів приходять близько 20% (половина з яких контрактники) від планового завдання, яке повинні виконати у центрах комплектації.

"Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК — це не автоматична відправка до війська. Потрібно розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто мають законні підстави, по стану здоров’я або інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії", — пояснив керівник військкомату.

Він також розповів, що буває, військовозобов’язаному вручають повістку на вулиці, він приходить до ТЦК, а виявляється у неї троє дітей чи інвалідність — це точно повне право на відстрочку.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, чому тисячі українських громадян тепер не зможуть отримати відстрочку від мобілізації.

Також правозахисник розповів, що робити, якщо вас незаконно мобілізували.

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