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Можно ли обжаловать повестку, которую вручили на блокпосту

12 июня 2023 18:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Можно ли обжаловать повестку, которую вручили на блокпосте
Мобилизация в Украине. Фото: Одесский областной ТЦК и СП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На территории Украины повестку военнообязанным могут вручить в любом месте. Однако есть специальный протокол, правила которого должны соблюдаться. Поэтому, если произошло нарушение, вы имеете право обжаловать выданный документ.

О том, при каких условиях можно обжаловать повестку, выданную на блокпосту, рассказали в материале "РБК-Украина".

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При каких обстоятельствах можно оспорить повестку

Когда военнообязанному вручили повестку на блокпосту, он должен прийти в военкомат. Однако в случае неправильного заполнения документа или вручения лицом, не имеющим право этого делать, есть все причины обжалования повестки. Для этого необходимо обратиться в ТЦК, Минобороны или Нацполицию.

Кому запрещено выдавать повестки

  • военным, дежурящим на блокпостах;
  • таможенникам;
  • полицейским.

Повестку должны вручать только представители военного комиссариата или органа местного самоуправления. Если вы получили документ от кого-то другого, то по закону вы можете смело отказаться от него.

Если это произошло, то должен быть составлен соответствующий акт с указанием причины отказа. Это должно происходить в присутствии двух свидетелей.

В каком случае призывников могут наказать за отказ от повестки

В случае отказа от повестки может угрожать административная и уголовная ответственность.

Административная ответственность — военнообязанный получил повестку, во время вручения которой не было нарушений, а после этого мужчина не явился по вызову в ТЦК в нужное время.

Уголовная ответственность — уклонение военнообязанного мужчины от отправки в ряды ВСУ.

Напомним, в Украине действует порядок бронирования военнообязанных, а также порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Однако в некоторых случаях бронирование не освобождает мужчину от военной службы во время военного положения.

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