Можно ли обжаловать повестку, которую вручили на блокпосте

Можно ли обжаловать повестку, которую вручили на блокпосту
На территории Украины повестку военнообязанным могут вручить в любом месте. Однако есть специальный протокол, правила которого должны соблюдаться. Поэтому, если произошло нарушение, вы имеете право обжаловать выданный документ.
О том, при каких условиях можно обжаловать повестку, выданную на блокпосту, рассказали в материале "РБК-Украина".
При каких обстоятельствах можно оспорить повестку
Когда военнообязанному вручили повестку на блокпосту, он должен прийти в военкомат. Однако в случае неправильного заполнения документа или вручения лицом, не имеющим право этого делать, есть все причины обжалования повестки. Для этого необходимо обратиться в ТЦК, Минобороны или Нацполицию.
Кому запрещено выдавать повестки
- военным, дежурящим на блокпостах;
- таможенникам;
- полицейским.
Повестку должны вручать только представители военного комиссариата или органа местного самоуправления. Если вы получили документ от кого-то другого, то по закону вы можете смело отказаться от него.
Если это произошло, то должен быть составлен соответствующий акт с указанием причины отказа. Это должно происходить в присутствии двух свидетелей.
В каком случае призывников могут наказать за отказ от повестки
В случае отказа от повестки может угрожать административная и уголовная ответственность.
Административная ответственность — военнообязанный получил повестку, во время вручения которой не было нарушений, а после этого мужчина не явился по вызову в ТЦК в нужное время.
Уголовная ответственность — уклонение военнообязанного мужчины от отправки в ряды ВСУ.
Напомним, в Украине действует порядок бронирования военнообязанных, а также порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Однако в некоторых случаях бронирование не освобождает мужчину от военной службы во время военного положения.