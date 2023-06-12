Чи можна оскаржити повістку, яку вручили на блокпості

Мобілізація в Україні. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

На території України повістку військовозобов'язаним можуть вручити в будь-якому місці. Проте є спеціальний протокол, правил якого мають дотримуватися. Тому, якщо сталося порушення, ви маєте право оскаржити виданий документ.

Про те, при яких умовах можна оскаржити повістку, яку видали на блокпості, розповіли у матеріалі видання "РБК-Україна".

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За яких обставин можна оскаржити повістку

Коли військовозобов'язаному вручили повістку на блокпості, то він повинен прийти у військкомат. Проте в разі неправильного заповнення документа або вручення особою, яка не має цього робити, є всі причини для того, щоб оскаржити повістку. Для цього необхідно звернутися до ТЦК, Міноборони або Нацполіції.

Кому заборонено видавати повістки

військовим, які чергують на блокпостах;

митникам;

поліцейським.

Повістку мають вручати лише представники військового комісаріату або представники органу місцевого самоврядування. Якщо ви отримали документ від когось іншого, тоді за законом ви можете сміливо відмовитися від нього.

Якщо так сталося, то повинен бути складений відповідний акт із зазначенням причини відмови. Це має відбуватися у присутності двох свідків.

В якому випадку призовників можуть покарати за відмову від повістки

У разі відмови від повістки може загрожувати адміністративна та кримінальна відповідальність.

Адміністративна відповідальність — військовозобовʼязаний отримав повістку, під час вручення якої не було порушень, а після цього чоловік не зʼявився за викликом до ТЦК у потрібний час.

Кримінальна відповідальність — уникнення військовозобов'язаного чоловіка відправлення до лав ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні діє порядок бронювання військовозобов’язаних, а також порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Проте в деяких випадках бронювання не звільняє чоловіка від військової служби під час воєнного стану.