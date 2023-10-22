Адвокат высказал неожиданное мнение об ответственности за уклонение от мобилизации

Вручение повестки. Фото: google.com

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что формально в Украине отсутствует уголовная и административная ответственность за уклонение от мобилизации. По его словам, изменения в Кодексы должны вноситься исключительно в отдельные законы.

Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец для "ТСН".

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Ответственность за уклонение от мобилизации

Кравец рассказал, что внесенными изменениями в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс предусмотрено, что неявка в военкомат предусматривает административную ответственность в виде штрафа. По его словам, если это произошло несколько раз, то может стоять вопрос о привлечении к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

"В соответствии с требованиями украинского законодательства, изменения в законы, прежде всего в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, должны вноситься исключительно отдельными законами", — подчеркнул адвокат.

Он отметил, что последние такие изменения относительно ответственности за уклонение от мобилизации были внесены законом, которым одновременно вносились изменения в 43 законов, а также уставов и кодексов.

"То есть в соответствии с прямыми нормами самих этих кодексов и законов, все эти изменения являются ничтожными. Если мы так откровенно посмотрим сейчас на украинское законодательство, то формально ответственность за уклонение от мобилизации как уголовная, так и административная — она отсутствует",— добавил Кравец.

Напомним, украинский политик и военный Андрей Ильенко прокомментировал сегодняшнее желание общества вступать в ряды ВСУ. Ведь, по его словам, "мобилизация должна относиться ко всем слоям общества".

Также мы писали, что второй год в Украине идет война, вызванная российской вооруженной агрессией. На всей подконтрольной территории нашего государства действует военное положение и всеобщая мобилизация. Многие военные и добровольцы отправились на фронт защищать нашу страну. Однако есть и немало мужчин, которые по разным причинам скрываются от призыва.