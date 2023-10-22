У ЗСУ заявили, що мобілізація має стосуватись усіх верств суспільства
Український політик та військовий Андрій Іллєнко прокоментував сьогоднішнє бажання суспільства вступати в лави ЗСУ. Адже, за його словами, "мобілізація має стосуватись усіх верств суспільства".
Про це повідомляє Klymenko Time.
Військовий ЗСУ про мобілізацію
"Чому вчорашній шкільний вчитель, бухгалтер, айтішник, навіть, давайте відверто говорити, звичайний селянин, тому що вони перш за все йдуть по мобілізації, може стати солдатом, а людина, яка займається "прожиганням жизні" в Києві в дорогих ресторанах вона не може стати?" — запитав Андрій Іллєнко.
Однак військовий одразу ж дав відповідь.
"Зможе. Зробимо. Навчимо. Нам треба уникнути тої ситуації, щоб люди, які мають певні фінансові можливості й зв'язки, корупційні, якось стояли осторонь цього всього", — зазначив він.
Іллєнко також додав, що "мобілізація має стосуватися всіх верств суспільства".
Нагадаємо, що у Львові вручили повістку експрокурору Ільницькому, який нещодавно відгуляв пишне весілля. Повістку виписали за адресою проживання.
Також ми писали, що член комітету парламенту з питань безпеки та оборони Федір Веніславський прокоментував чутки про посилення мобілізації в Україні. За його словами, ТЦК продовжують формувати нові резерви.
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