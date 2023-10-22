У ЗСУ заявили, що мобілізація має стосуватись усіх верств суспільства

Український політик та військовий Андрій Іллєнко. Фото: скриншот

Український політик та військовий Андрій Іллєнко прокоментував сьогоднішнє бажання суспільства вступати в лави ЗСУ. Адже, за його словами, "мобілізація має стосуватись усіх верств суспільства".

Про це повідомляє Klymenko Time.

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"Чому вчорашній шкільний вчитель, бухгалтер, айтішник, навіть, давайте відверто говорити, звичайний селянин, тому що вони перш за все йдуть по мобілізації, може стати солдатом, а людина, яка займається "прожиганням жизні" в Києві в дорогих ресторанах вона не може стати?" — запитав Андрій Іллєнко.

Однак військовий одразу ж дав відповідь.

"Зможе. Зробимо. Навчимо. Нам треба уникнути тої ситуації, щоб люди, які мають певні фінансові можливості й зв'язки, корупційні, якось стояли осторонь цього всього", — зазначив він.

Іллєнко також додав, що "мобілізація має стосуватися всіх верств суспільства".

Нагадаємо, що у Львові вручили повістку експрокурору Ільницькому, який нещодавно відгуляв пишне весілля. Повістку виписали за адресою проживання.

Також ми писали, що член комітету парламенту з питань безпеки та оборони Федір Веніславський прокоментував чутки про посилення мобілізації в Україні. За його словами, ТЦК продовжують формувати нові резерви.