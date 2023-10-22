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В ВСУ заявили, что мобилизация должна касаться всех слоев общества

22 октября 2023 05:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В ВСУ заявили, что мобилизация должна касаться всех слоев общества
Украинский политик и военный Андрей Ильенко. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинский политик и военный Андрей Ильенко прокомментировал сегодняшнее желание общества вступать в ряды ВСУ. Ведь, по его словам, "мобилизация должна касаться всех слоев общества".

Об этом сообщает Klymenko Time.

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"Почему вчерашний школьный учитель, бухгалтер, айтишник, даже, давайте откровенно говорить, обычный крестьянин, потому что они прежде всего идут по мобилизации, может стать солдатом, а человек, занимающийся "прожиганием жизни" в Киеве в дорогих ресторанах, он не может стать?" — спросил Андрей Ильенко.

Однако военный сразу же ответил.

"Сможет. Сделаем. Научим. Нам нужно избежать той ситуации, чтобы люди, имеющие определенные финансовые возможности и связи, коррупционные, как-то стояли в стороне от всего этого", — отметил он.

Ильенко также добавил, что "мобилизация должна касаться всех слоев общества".

Напомним, что во Львове вручили повестку экс-прокурору Ильницкому, недавно отгулявшему пышную свадьбу. Повестку выписали по адресу жительства.

Также мы писали, что член комитета парламента по безопасности и обороне Федор Вениславский прокомментировал слухи об усилении мобилизации в Украине. По его словам, ТЦК продолжают формировать новые резервы.

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