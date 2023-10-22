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Адвокат висловив несподівану думку щодо відповідальності за ухилення від мобілізації

22 жовтня 2023 22:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Адвокат висловив несподівану думку щодо відповідальності за ухилення від мобілізації
Вручення повістки. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що формально в Україні відсутня кримінальна та адміністративна відповідальність за ухилення від мобілізації. За його словами, зміни до Кодексів повинні вноситися виключно окремими законами.

Про це заявив адвокат Ростислав Кравець для "ТСН".

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Відповідальність за ухилення від мобілізації

Кравець розповів, що внесеними змінами до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу передбачено, що неявка до військкомату передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. За його словами, якщо це сталося декілька разів, то може стояти питання про притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. 

"Відповідно до вимог українського законодавства, зміни в закони, насамперед в Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс, повинні вноситися виключно окремими законами", — наголосив адвокат.

Він зазначив, що останні такі зміни щодо відповідальності за ухилення від мобілізації були внесені законом, яким одночасно вносились зміни до 43 законів, а також статутів та кодексів.

"Тобто відповідно до прямих норм самих цих кодексів і законів, всі ці зміни є нікчемними. Якщо ми так відверто подивимося наразі на українське законодавство, то формально відповідальність за ухилення від мобілізації як кримінальна, так і адміністративна — вона відсутня", — додав Кравець. 

Нагадаємо, український політик та військовий Андрій Іллєнко прокоментував сьогоднішнє бажання суспільства вступати в лави ЗСУ. Адже, за його словами, "мобілізація має стосуватись усіх верств суспільства".

Також ми писали, що другий рік в Україні триває війна, спричинена російською збройною агресією. На всій підконтрольній території нашої держави діє воєнний стан та загальна мобілізація. Багато військових та добровольців відправилися на фронт захищати нашу країну. Проте є й чимало чоловіків, які з різних причин ховаються від призову. 

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