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Адвокат рассказал о новом способе раздачи повесток украинцам: что необходимо знать

4 июня 2023 12:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Адвокат рассказал о новом способе раздачи повесток украинцам: что необходимо знать
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине определенные территориальные центры комплектования посылают повестки мужчинам вместе с вызовом о рассмотрении административного дела за нарушение военного учета. Их могут получить военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет.

О новом способе раздачи повесток рассказал адвокат Роман Симутин.

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Как мужчины могут получить повестки

В почтовый ящик военнообязанных кладут или отправляют заказным письмом следующие бумаги:

  • повестку с указанием даты прибытия в ТЦК, условно — 01.06.2023 года;
  • вызов о рассмотрении административного правонарушения на 03.06.2023 год.

"В вызове пишут: 03.06.2023 года в отношении вас будет составлен протокол по ст. 210 КУоАП, но в случае явки в ТЦК 03.06.2023 г. дело о принудительном приводе в отношении вас будет отменено", — рассказал Симутин.

По его словам, если военнообязанный не прибыл по повестке в указанную дату, то в отношении его рассмотрят админматериалы через два дня. Мужчину могут привлечь к ответственности со штрафом в 5100 грн.

"За креативность подхода — это пятерка, а вот по предмету административное право — двойка. Ведь дата вызова и дата сообщения легко проверяются. Конечно, это займет немало времени, но самое главное, что нарушена последовательность приглашения и рассмотрения дела, поэтому в суде этот трюк развалится", — объяснил адвокат.

Он добавил, что если мужчина отменит постановление ТЦК о штрафе и оплатит его, то признает свою вину и согласится с привлечением к ответственности. После этого военнообязанному грозит уголовное производство, подозрение и розыск.

Напомним, в Украине с февраля 2022 года действует совместная военная мобилизация. Однако существуют определенные группы людей, которые могут быть призваны на службу только по их желанию, согласно украинскому закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Также мы писали, что не все должностные лица имеют право вручать военнообязанным повестки с требованием явиться в территориальный центр комплектации. Следовательно, есть случаи, когда вы имеете право отказаться от получения на вполне законных основаниях.

Добавим, юрист дал совет, что делать, если территориальные центры комплектования предлагают вам явиться в ТЦК с помощью SMS-сообщения или телефонного разговора.

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