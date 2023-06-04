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Адвокат розповів про новий спосіб роздачі повісток українцям: що необхідно знати

4 червня 2023 12:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Адвокат розповів про новий спосіб роздачі повісток українцям: що необхідно знати
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні певні територіальні центри комплектування  надсилають повістки чоловікам разом із викликом про розгляд адміністративної справи за порушення військового обліку. Їх можуть отримати військовозобов'язані віком від 18 до 60 років.

Про новий спосіб роздачі повісток розповів адвокат Роман Сімутін.

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Як чоловіки можуть отримати повістки

У поштову скриньку військовозобов'язаних  кладуть або відправляють рекомендованим листом такі папери:

  • повістку із зазначенням дати прибуття до ТЦК, умовно — 01.06.2023 року;
  • виклик про розгляд адміністративного правопорушення на 03.06.2023 рік.

"У виклику пишуть: 03.06.2023 року щодо вас буде складено протокол за ст. 210 КУпАП, але в разі явки до ТЦК 03.06.2023 р. справу щодо примусового приводу щодо вас буде скасовано", — розповів Сімутін.

За його словами, якщо військовозобов'язаний не прибув за повісткою у вказану дату, то щодо нього розглянуть адмінматеріали через два дні. Чоловіка можуть притягнути до відповідальності зі штрафом у 5100 грн. 

"За креативність підходу — це п’ятірка, а от по предмету адміністративне право — двійка. Адже дата виклику та дата повідомлення легко перевіряються. Звісно, це займе чимало часу, але найголовніше, що порушена послідовність запрошення та розгляду справи, тож в суді цей трюк розвалиться", — пояснив адвокат.

Він додав, що якщо чоловік скасує постанову ТЦК про штраф та сплатить його, то визнає свою вину й погодиться з притягненням до відповідальності. Після цього військовозобов'язаному загрожує кримінальне провадження, підозра та розшук.

Нагадаємо, в Україні з лютого 2022 року діє спільна військова мобілізація. Проте, існують певні групи людей, які можуть бути призвані на службу лише за їх бажанням, згідно з українським законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Також ми писали, що не всі посадові особи мають право вручати військовозобов’язаним повістки з вимогою явитися до територіального центру комплектації. Отже, існують випадки, коли ви маєте право відмовитися від отримання на цілком законних підставах.

Додамо, юрист дав пораду, що робити, якщо територіальні центри комплектування пропонують вам з’явитися до ТЦК за допомогою СМС-повідомлення або телефонної розмови.

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