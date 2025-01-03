Погода в Украине на эти выходные, 4 и 5 января

Люди идут под снегом. Иллюстративное фото: Слово і Діло

Погода в Украине на выходных, 4 и 5 января, будет с осадками. Ожидается небольшой снег, а на востоке и юго-востоке — умеренный мокрый снег с дождем.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 4 января

Температура воздуха ночью составит -2…-8 °C, а днем — -3…+4 °C.

Синоптики прогнозируют западный, юго-западный ветер с порывами 5-10 м/с. В западных, северных и центральных областях порывы достигнут 15-18 м/с.

На дорогах, кроме юга, будет гололедица.

В Карпатах будет без осадков, температура воздуха там составит -6…-13 °C.

Погода в Украине 5 января

В большинстве регионов без осадков, но на севере — небольшой снег или дождь.

Температура ночью составит -2…-11 °C, на северо-востоке до -11 °C. Днем ожидается -3…+4 °C, в западных областях и на юге она составит +5…+9 °C.

На высокогорье Карпат ожидаются порывы ветра 25-30 м/с.

В Карпатах температура воздуха составит -6…-13 °C, днем будет ослабление мороза до 0…-5 °C.

Напомним, нынешняя зима в Украине будет теплой, однако все же возможны заливы арктического холода. Самые большие морозы и снегопады будут в январе.

Также мы сообщали, что текущий год стал самым жарким за последние 84 года. Начало 2025 года, по прогнозу Европейской Службы Изменений Климата Copernicus (C3S), тоже будет аномально теплым.