Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Зима начинает удивлять — синоптики о прогнозе на выходные arrow

Зима начинает удивлять — синоптики о прогнозе на выходные

3 января 2025 21:46
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине на эти выходные, 4 и 5 января
Люди идут под снегом. Иллюстративное фото: Слово і Діло
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине на выходных, 4 и 5 января, будет с осадками. Ожидается небольшой снег, а на востоке и юго-востоке — умеренный мокрый снег с дождем.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Погода в Украине 4 января

Температура воздуха ночью составит -2…-8 °C, а днем — -3…+4 °C.

Синоптики прогнозируют западный, юго-западный ветер с порывами 5-10 м/с. В западных, северных и центральных областях порывы достигнут 15-18 м/с.

На дорогах, кроме юга, будет гололедица.

В Карпатах будет без осадков, температура воздуха там составит -6…-13 °C.

Погода в Украине 5 января

В большинстве регионов без осадков, но на севере — небольшой снег или дождь.

Температура ночью составит -2…-11 °C, на северо-востоке до -11 °C. Днем ожидается -3…+4 °C, в западных областях и на юге она составит +5…+9 °C.

На высокогорье Карпат ожидаются порывы ветра 25-30 м/с.

В Карпатах температура воздуха составит -6…-13 °C, днем будет ослабление мороза до 0…-5 °C.  

Напомним, нынешняя зима в Украине будет теплой, однако все же возможны заливы арктического холода. Самые большие морозы и снегопады будут в январе.

Также мы сообщали, что текущий год стал самым жарким за последние 84 года. Начало 2025 года, по прогнозу Европейской Службы Изменений Климата Copernicus (C3S), тоже будет аномально теплым.

погода непогода Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

23:15 В Киевской области слышны взрывы — что известно

Срочная новость

23:06 В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина

23:03 Мужчина получил штраф от ТЦК на 17 тыс. грн и подал в суд

Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

22:34 Джонсона со второй попытки избрали спикером Конгресса США, — CNN

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

22:33 Зима готовит сюрприз — какой будет погода в Харькове завтра

22:09 Как обжаловать решение экспертной команды — пошаговое объяснение

21:57 Одессит получил повестку, но не пришел в ТЦК — как наказал суд

21:46 Зима начинает удивлять — синоптики о прогнозе на выходные

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Срочная новость

23:15 В Киевской области слышны взрывы — что известно

Срочная новость

23:06 В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина

23:03 Мужчина получил штраф от ТЦК на 17 тыс. грн и подал в суд

Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

22:34 Джонсона со второй попытки избрали спикером Конгресса США, — CNN

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

22:33 Зима готовит сюрприз — какой будет погода в Харькове завтра

22:09 Как обжаловать решение экспертной команды — пошаговое объяснение

21:57 Одессит получил повестку, но не пришел в ТЦК — как наказал суд

21:46 Зима начинает удивлять — синоптики о прогнозе на выходные

21:13 Массированная атака РФ — в силах ПВО отчитались об отпоре

Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о Трампе — эфире Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года