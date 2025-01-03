Погода в Україні на ці вихідні, 4 і 5 січня

Люди йдуть під снігом. Ілюстративне фото: Слово і Діло

Погода в Україні на вихідних, 4 та 5 січня, буде з опадами. Очікується невеликий сніг, а на сході та південному сході — помірний мокрий сніг із дощем.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Температура повітря вночі становитиме -2…-8 °C, а вдень — -3…+4 °C.

Синоптики прогнозують західний, південно-західний вітер з поривами 5-10 м/с. У західних, північних і центральних областях пориви сягнуть 15-18 м/с.

На дорогах, окрім півдня, буде ожеледиця.

У Карпатах буде без опадів, температура повітря там становитиме -6…-13 °C.

Погода в Україні 5 січня

У більшості регіонів без опадів, але на півночі — невеликий сніг або дощ.

Температура вночі становитиме -2…-11 °C, на північному сході до -11 °C. Вдень очікується -3…+4 °C, у західних областях і на півдні вона становитиме +5…+9 °C.

На високогір'ї Карпат очікуються пориви вітру 25-30 м/с.

У Карпатах температура повітря становитиме -6…-13 °C, вдень буде послаблення морозу до 0…-5 °C.

Нагадаємо, цьогорічна зима в Україні буде теплою, однак все ж можливі затоки арктичного холоду. Найбільші морози та снігопади будуть у січні.

Також ми повідомляли, що поточний рік став найспекотнішим за останні 84 роки. Початок 2025 року, за прогнозом Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), теж буде аномально теплим.