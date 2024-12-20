Погода в Україні на зиму 2025 — який місяць буде найхолоднішим

Сніг та мороз. Фото: Новини.LIVE

Цьогорічна зима в Україні буде теплою, однак все ж можливі затоки арктичного холоду. Найбільші морози та снігопади будуть у січні.

Про це повідомляє ТСН.

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За прогнозами синоптиків, зима 2024-2025 буде відносно теплою, більшість часу переважатиме комфортна температура. Кандидатка географічних наук Віра Балабух повідомила. що зима в Україні стала значно теплішою, ніж це було в другій половині XX століття.

Якою буде погода у січні

Синоптики розповіли, що найхолоднішим місяцем цієї зими є січень. Середня температура тоді коливатиметься в межах -5 °C. Найтепліше буде 31 січня, тоді стовпчики термометрів піднімуться до +7 °C. Найхолодніше 25 січня — того дня вдарять морози до -18°C.

Водночас цієї зими не буде частих та сильних снігопадів. Найбільший "пік" опадів варто чекати у період з 8 до 24 січня.

Яким буде лютий

Порівняно з січнем, лютий буде значно холоднішим. Середня температура у цьому місяці буде близько 0 °C. Загалом, фахівці прогнозують, що лютий 2025 року буде на 4°C холоднішим, ніж лютий 2024 року.

Водночас на півдні та на Закарпатті упродовж останнього місяця зими температура повітря коливатиметься в межах від +1... -2 °C й вище, а на північному сході до -3…-4 °C і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато.

Нагадаємо, 20 грудня в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Опади можливі лише у західних областях. Також можливий туман.

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