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На заході дощ, в Карпатах сніг — прогноз погоди на сьогодні

20 грудня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні у п'ятницю, 20 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Чоловіки під дощем. Фото: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 20 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями, без опадів. Лише у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вдень невеликий дощ. В Карпатах буде сніг. У Приазов'ї та в Криму вночі та вранці місцями туман.

Про це у четвер, 19 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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На заході дощ, в Карпатах сніг — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південний, у західних областях з переходом на північно-західний. Його швидкість буде 5-10 м/с. В Карпатах вночі та вранці місцями очікується пориви 17-22 м/с.

Температура вночі становитиме +4...-1 °С, на крайньому заході та на півдні України місцями +5...+7 °С. Вдень прогнозують +3...+8 °С, а у центральних південних областях та в Криму +9...+14 °С.

На заході дощ, в Карпатах сніг — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області 20 грудня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Лише вдень місцями по регіону можливий невеликий дощ. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +4...-1 °С, вдень +3...+8 °С.

Тим часом у Києві вночі буде 0...+2 °С, вдень +4...+6 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, сьогодні у п'ятницю, 20 грудня, в Україні буде тепла погода.

Впродовж дня для максимальна температура повітря становитиме +4...+8 °С, а в південній частині +9...+12 °С. Більшу частину доби опадів не очікується, лише ввечері у західних областях з'являться дощі. Вітер стане спокійнішим, помірним, від північно-західного на заході до південного на сході та півдні.

У Києві сьогодні без опадів. Вночі буде +1...+3 °С, вдень +5...+7 °С.

Також вона додала, що 21 грудня — буде днем зимового сонцестояння, коли можна офіційно починати чекати на весну.

Нагадаємо, що у Харкові та області сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме вдень +2...+7 °С, опадів не прогнозується.

Також ми повідомляли, що погода у Львові та області в цей день теж буде хмарною з проясненнями. Без істотних опадів. Температура повітря опуститься до +6 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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