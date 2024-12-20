Прогноз погоды в Украине в пятницу, 20 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Мужчины под дождем. Фото: УНИАН

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 20 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет пасмурно с прояснениями. В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях днем небольшой дождь. В Карпатах ожидается снег. В Приазовье и Крыму ночью и утром местами туман.

Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть южный, в западных областях с переходом на северо-западный. Его скорость будет 5-10 м/с. В Карпатах ночью и утром местами ожидаются порывы 17-22 м/с.

Температура ночью будет составлять +4...-1 °С, на крайнем западе и на юге Украины местами +5...+7 °С. Днем прогнозируют +3...+8 °С, а в центральных южных областях и в Крыму +9...+14 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области 20 декабря облачно с прояснениями, без осадков. Лишь днем местами по региону возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет +4...-1 °С, днем +3...+8 °С.

Тем временем в Киеве ночью будет 0...+2 °С, днем +4...+6 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, сегодня в пятницу, 20 декабря, в Украине будет теплая погода.

В течение дня максимальная температура воздуха будет составлять +4...+8 °С, а в южной части +9...+12 °С. Большую часть суток осадков не ожидается, лишь к вечеру в западных областях появятся дожди. Ветер станет спокойнее, умереннее, от северо-западного на западе до южного на востоке и юге.

В Киеве сегодня без осадков. Ночью будет +1...+3 °С, днем +5...+7 °С.

Также она добавила, что 21 декабря — будет днем зимнего солнцестояния, когда можно официально начинать ждать весну.

Напомним, что в Харькове и области сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет днем +2...+7 °С, осадки не прогнозируются.

Также мы сообщали, что погода во Львове и области в этот день тоже будет облачной с прояснениями. Без существенных осадков. Температура воздуха опустится до +6 °С.