Погода в Украине на зиму 2025 — какой месяц будет самым холодным

Снег и мороз. Фото: Новини.LIVE

Нынешняя зима в Украине будет теплой, однако возможны заливы арктического холода. Самые морозы и снегопады будут в январе.

Об этом сообщает ТСН.

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По прогнозам синоптиков, зима 2024-2025 будет относительно теплой, большая часть времени будет превалировать комфортная температура. Кандидат географических наук Вера Балабух сообщила, что зима в Украине стала гораздо теплее, чем это было во второй половине XX века.

Какая будет погода в январе

Синоптики рассказали, что самым холодным месяцем этой зимы является январь. Средняя температура будет колебаться в пределах -5 °C. Теплее всего будет 31 января, тогда столбики термометров поднимутся до +7 °C. Холоднее всего 25 января — в тот день ударят морозы до -18 °C.

В то же время, этой зимой не будет частых и сильных снегопадов. Самый большой "пик" осадков следует ожидать в период с 8 по 24 января.

Каким будет февраль

По сравнению с январем, февраль будет гораздо холоднее. Средняя температура в этом месяце составит около 0 °C. В целом специалисты прогнозируют, что февраль 2025 года будет на 4 °C холоднее, чем февраль 2024 года.

В то же время на юге и Закарпатье в течение последнего месяца зимы температура воздуха будет колебаться в пределах от +1... -2 °C и выше, а на северо-востоке до -3…-4 °C и ниже. Осадки ожидаются, но их будет немного.

Напомним, 20 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Осадки возможны только в западных областях. Возможен туман.

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