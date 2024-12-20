Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Морозы и снегопады — какой месяц зимы будет самым холодным arrow

Морозы и снегопады — какой месяц зимы будет самым холодным

20 декабря 2024 09:09
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине на зиму 2025 — какой месяц будет самым холодным
Снег и мороз. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Нынешняя зима в Украине будет теплой, однако возможны заливы арктического холода. Самые морозы и снегопады будут в январе.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также:

Погода в Украине зимой

По прогнозам синоптиков, зима 2024-2025 будет относительно теплой, большая часть времени будет превалировать комфортная температура. Кандидат географических наук Вера Балабух сообщила, что зима в Украине стала гораздо теплее, чем это было во второй половине XX века.

Какая будет погода в январе

Синоптики рассказали, что самым холодным месяцем этой зимы является январь. Средняя температура будет колебаться в пределах -5 °C. Теплее всего будет 31 января, тогда столбики термометров поднимутся до +7 °C. Холоднее всего 25 января — в тот день ударят морозы до -18 °C.

В то же время, этой зимой не будет частых и сильных снегопадов. Самый большой "пик" осадков следует ожидать в период с 8 по 24 января.

Каким будет февраль

По сравнению с январем, февраль будет гораздо холоднее. Средняя температура в этом месяце составит около 0 °C. В целом специалисты прогнозируют, что февраль 2025 года будет на 4 °C холоднее, чем февраль 2024 года.

В то же время на юге и Закарпатье в течение последнего месяца зимы температура воздуха будет колебаться в пределах от +1... -2 °C и выше, а на северо-востоке до -3…-4 °C и ниже. Осадки ожидаются, но их будет немного.

Напомним, 20 декабря в Украине будет облачно с прояснениями. Осадки возможны только в западных областях. Возможен туман.

Также мы писали, что специалисты составили календарь магнитных бурь на декабрь и объяснили, какие дни будут самыми опасными для метеозависимых.

снег зима морозы февраль погода в Украине январь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:23 Деколонизация или стирание культуры — The Economist об Одессе

09:09 Морозы и снегопады — какой месяц зимы будет самым холодным

09:06 Ученые из Китая нашли способ добывать почти безграничное топливо

08:58 Горящие авто и поврежденные здания — последствия атаки на Киев

08:55 Генштаб ВСУ назвал направления на фронте, где тяжелая ситуация

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

08:45 Скидка в 50% на коммунальные услуги — кто имеет право

08:35 Организовал изнасилование жены — француза осудили на 20 лет

08:30 Повестки украинцам по почте — законно ли оповещать через Viber

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

08:29 Обстрел Киева — есть погибший в Голосеевском районе

09:23 Деколонизация или стирание культуры — The Economist об Одессе

09:09 Морозы и снегопады — какой месяц зимы будет самым холодным

09:06 Ученые из Китая нашли способ добывать почти безграничное топливо

08:58 Горящие авто и поврежденные здания — последствия атаки на Киев

08:55 Генштаб ВСУ назвал направления на фронте, где тяжелая ситуация

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

08:45 Скидка в 50% на коммунальные услуги — кто имеет право

08:35 Организовал изнасилование жены — француза осудили на 20 лет

08:30 Повестки украинцам по почте — законно ли оповещать через Viber

08:29 Обстрел Киева — есть погибший в Голосеевском районе

08:16 В РФ приговорили к 21 году колонии "самую красивую террористку"

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине