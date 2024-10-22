Прогноз погоды в Украине 23 октября от Укргидрометцентра.

Осень в Киеве. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В среду, 23 октября, в Украине прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не предполагается.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 23 октября

Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западное, его скорость составит 5-10 м/с.

Ночью воздух охладится до +2...+7 °C, однако на побережье Черного моря будет немного теплее — до +10 °C. Днем температура будет колебаться от +11 °C до +16 °C, а в южных регионах будет теплее — от +14 °C до +19 °C.

Прогноз погоды в Украине на 23 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 23 октября

Во вторник, 23 октября, в Киевской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер изменит свое направление с юго-западного на северо-западное, скорость будет достигать 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7 °C, днем столбики термометров покажут +11...+16 °C.

В столице ночная температура будет +5...+7 °C, днем ожидается +12...+14 °C.

На этой неделе почти по всей Украине сохраняется теплая погода, обойдется без осадков. Ночные характеристики температуры воздуха будут довольно низкими, местами даже ниже 0 °С. В свою очередь, днем температура будет комфортная — от +10…+17 °С.

Ранее мы писали, что нынешняя зима будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. Однако кратковременных похолоданий не миновать.