Прогноз погоди в Україні 22 жовтня — Діденко розповіла про тепло

Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у середу, 23 жовтня зберігатиметься тепла і комфортна погода. Хмарна погода зберігатиметься лише у західних регіонах, можливо з невеликим дощем.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 23 жовтня

За словами Діденко, завтра хмарність збільшиться у західних областях дещо. Можливий незначний дощ.

На Лівобережжі буде вітряно, швидкість вітрів сягатиме 8-12 метрів за секунду.

Якихось суттєвих змін у температурі повітря синоптик також не зафіксувала.

"Та й все. Вже якесь не бабине, а прабабине літо виходить", — пожартувала синоптик.

Прогноз від Наталії Діденко. Фото: скриншот

Цього тижня майже по всій Україні зберігатиметься тепла погода, обійдеться без опадів. Нічні показники температури повітря будуть досить низькими, місцями навіть нижче 0 °С. В свою чергу, удень температура буде комфортна від +10…+17 °С.

Раніше ми писали, що цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасні похолодання не оминути.