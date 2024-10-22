Прогноз погоди в Україні 22 жовтня — Діденко розповіла про тепло

Синоптичний статус-кво — Діденко здивувала прогнозом погоди на завтра
В Україні у середу, 23 жовтня зберігатиметься тепла і комфортна погода. Хмарна погода зберігатиметься лише у західних регіонах, можливо з невеликим дощем.
Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 23 жовтня
За словами Діденко, завтра хмарність збільшиться у західних областях дещо. Можливий незначний дощ.
На Лівобережжі буде вітряно, швидкість вітрів сягатиме 8-12 метрів за секунду.
Якихось суттєвих змін у температурі повітря синоптик також не зафіксувала.
"Та й все. Вже якесь не бабине, а прабабине літо виходить", — пожартувала синоптик.
Цього тижня майже по всій Україні зберігатиметься тепла погода, обійдеться без опадів. Нічні показники температури повітря будуть досить низькими, місцями навіть нижче 0 °С. В свою чергу, удень температура буде комфортна від +10…+17 °С.
Раніше ми писали, що цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасні похолодання не оминути.
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