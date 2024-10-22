Прогноз погоды в Украине 22 октября — Диденко рассказала о тепле

Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в среду, 23 октября, будет сохраняться теплая и комфортная погода. Облачная погода будет идти только в западных регионах, возможно с небольшим дождем.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 23 октября

По словам Диденко, завтра облачность увеличится в западных областях. Возможен дождь.

На Левобережье будет ветрено, скорость ветров будет достигать 8-12 метров в секунду.

Каких-либо существенных изменений в температуре воздуха синоптик также не зафиксировала.

"Да и все. Уж какое-то не бабье, а прабабье лето выходит", — пошутила синоптик.

Прогноз от Натальи Диденко. Фото: скриншот

На этой неделе почти по всей Украине будет сохраняться теплая погода, обойдется без осадков. Ночные характеристики температуры воздуха будут довольно низкими, местами даже ниже 0 °С. В свою очередь, днем температура будет комфортна от +10…+17 °С.

Ранее мы писали, что нынешняя зима будет менее суровой, с преимущественно теплыми днями. Однако кратковременные похолодания не миновать.