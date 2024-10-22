Прогноз погоди в Україні 23 жовтня від Укргідрометцентр

Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У середу, 23 жовтня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 23 жовтня

Вітер змінюватиме напрямок із південно-західного на північно-західний, його швидкість становитиме 5-10 м/с.

Вночі повітря охолоне до +2...+7 °C, проте на узбережжі Чорного моря буде трохи тепліше — до +10 °C. Вдень температури коливатимуться від +11 °C до +16 °C, а в південних регіонах буде тепліше — від +14 °C до +19 °C.

Прогноз погоди в Україні на 23 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 23 жовтня

У вівторок, 23 жовтня, на Київщині очікується малохмарна погода без опадів. Вітер змінить свій напрямок із південно-західного на північно-західний, швидкість сягатиме 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +2 °C до +7 °C, вдень стовпчики термометрів покажуть +11...+16 °C.

У столиці нічна температура становитиме +5...+7 °C, вдень очікується +12...+14 °C.

Цього тижня майже по всій Україні зберігатиметься тепла погода, обійдеться без опадів. Нічні показники температури повітря будуть досить низькими, місцями навіть нижче 0 °С. Своєю чергою, удень температура буде комфортна — від +10…+17 °С.

Раніше ми писали, що цьогорічна зима буде менш суворою, з переважно теплими днями. Проте короткочасних похолодань не оминути.