Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Заморозки, туманы и дожди — погода на выходные удивит

Заморозки, туманы и дожди — погода на выходные удивит

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 18:01
Погода на выходные 27-28 сентября — где будут заморозки и дожди
Сильный туман и дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

На выходных, 27-28 сентября, в Украине ожидается довольно холодная погода с дождем, заморозками и туманами. Малоподвижный скандинавский антициклон будет обусловливать снижение температуры до -3...0 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Погода в субботу 27 сентября

Синоптики прогнозируют, что под влиянием скандинавского антициклона в западных областях будет малооблачная и сухая погода без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1...+6 °C. На поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки -3...0 °C. Уже днем температура воздуха поднимется до +13...+18 °C. В Карпатах столбики термометров будут показывать +5...+10 °C.

Погода в Україні 27 вересня
Карта температур в Украине на 15:00 27 сентября. Фото: Метеопост

На севере осадков снова не будет. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6 °C, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -3...0 °C. В дневные часы +13...+18 °C.

В южных и восточных регионах завтра возможна даже солнечная погода, но с ветром 7-12 м/с. А в Крыму местами возможны порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1...9 °С, однако уже днем ожидается +15...+20 °С.

Погода на 28 сентября в Украине

В воскресенье в западных и северных областях будут дожди и туманы. Почти во всех регионах ожидаются заморозки -3...0 °C. Также будет преобладать ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с.

Погода на 28 вересня
Карта температур в Украине на 15:00 28 сентября. Фото: Метеопост

Температура воздуха в ночные часы будет почти одинаковой по всей Украине. Так, столбики термометров будут показывать +2...+7 °C. Однако уже днем температурные показатели будут следующими:

  • на западе +11...+16 °C,
  • на севере +9...+14 °C,
  • в центральных регионах +13...+18 °C,
  • на юге +16...+21 °C,
  • на востоке +13...+18 °C.

Напомним, ранее синоптик Диденко предупреждала, что ночью 27 сентября в ряде областей будут заморозки. Днем погода будет солнечной, но тоже прохладной.

Также синоптики дали прогноз погоды на октябрь. Несмотря на значительные заморозки, в этом году средние показатели будут выше климатической нормы.

погода дождь прогноз погоды температура воздуха туман заморозки
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации