Погода на выходные 27-28 сентября — где будут заморозки и дожди

Сильный туман и дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

На выходных, 27-28 сентября, в Украине ожидается довольно холодная погода с дождем, заморозками и туманами. Малоподвижный скандинавский антициклон будет обусловливать снижение температуры до -3...0 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

Погода в субботу 27 сентября

Синоптики прогнозируют, что под влиянием скандинавского антициклона в западных областях будет малооблачная и сухая погода без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1...+6 °C. На поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки -3...0 °C. Уже днем температура воздуха поднимется до +13...+18 °C. В Карпатах столбики термометров будут показывать +5...+10 °C.

Карта температур в Украине на 15:00 27 сентября. Фото: Метеопост

На севере осадков снова не будет. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6 °C, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -3...0 °C. В дневные часы +13...+18 °C.

В южных и восточных регионах завтра возможна даже солнечная погода, но с ветром 7-12 м/с. А в Крыму местами возможны порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1...9 °С, однако уже днем ожидается +15...+20 °С.

Погода на 28 сентября в Украине

В воскресенье в западных и северных областях будут дожди и туманы. Почти во всех регионах ожидаются заморозки -3...0 °C. Также будет преобладать ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с.

Карта температур в Украине на 15:00 28 сентября. Фото: Метеопост

Температура воздуха в ночные часы будет почти одинаковой по всей Украине. Так, столбики термометров будут показывать +2...+7 °C. Однако уже днем температурные показатели будут следующими:

на западе +11...+16 °C,

на севере +9...+14 °C,

в центральных регионах +13...+18 °C,

на юге +16...+21 °C,

на востоке +13...+18 °C.

Напомним, ранее синоптик Диденко предупреждала, что ночью 27 сентября в ряде областей будут заморозки. Днем погода будет солнечной, но тоже прохладной.

Также синоптики дали прогноз погоды на октябрь. Несмотря на значительные заморозки, в этом году средние показатели будут выше климатической нормы.