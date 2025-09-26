Відео
Заморозки, тумани і дощі — погода на вихідні здивує

Дата публікації: 26 вересня 2025 18:01
Погода на вихідні 27-28 вересня — де будуть заморозки і дощі
Сильний туман і дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

На вихідних, 27-28 вересня, в Україні очікується доволі холодна погода з дощем, заморозками та туманами. Малорухомий скандинавський антициклон обумовлюватиме зниження температури до -3...0 °C.

Про це повідомляє Meteoprog

Погода в суботу, 27 вересня

Синоптики прогнозують, що під впливом скандинавського антициклону у західних областях буде малохмарна та суха погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1...+6  °C. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки -3...0 °C. Вже вдень температура повітря підніметься до +13...+ 18 °C. У Карпатах стовпчики термометрів показуватимуть +5...+10 °C.

Погода в Україні 27 вересня
Карта температур в Україні на 15:00 27 вересня. Фото: Метеопост

На півночі опадів знов не буде. Температура повітря вночі очікується в межах +1…+6 °C, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки -3...0 °C. В денні години +13...+18 °C.

У південних та східних регіонах завтра можлива навіть сонячна погода, але з вітром 7-12 м/с. А в Криму подекуди можливі пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1...9 °С, проте вже вдень очікується +15...+20 °С. 

Погода на 28 вересня в Україні

У неділю в західних та північних областях будуть дощі та тумани. Майже у всіх регіонах очікуються заморозки -3...0 °C. Також переважатиме вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Погода на 28 вересня
Карта температур в Україні на 15:00 28 вересня. Фото: Метеопост

Температура повітря у нічні години буде майже однаковою по всій Україні. Так, стовпчики термометрів показуватимуть +2...+7 °C. Проте вже вдень температурні показники будуть такими:

  • на заході +11...+16 °C,
  • на півночі +9…+14 °C,
  • у центральних регіонах +13...+18 °C,
  • на півдні  +16...+21 °C,
  • на сході +13...+18 °C.

Нагадаємо, раніше синоптик Діденко попереджала, що вночі 27 вересня в низці областей будуть заморозки. Вдень погода буде сонячною, але теж прохолодною. 

Також синоптики дали прогноз погоди на жовтень. Попри значні заморозки, цьогоріч середні показники будуть вищими за кліматичну норму.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
