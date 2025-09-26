Погода на вихідні 27-28 вересня — де будуть заморозки і дощі

Заморозки, тумани і дощі — погода на вихідні здивує
На вихідних, 27-28 вересня, в Україні очікується доволі холодна погода з дощем, заморозками та туманами. Малорухомий скандинавський антициклон обумовлюватиме зниження температури до -3...0 °C.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода в суботу, 27 вересня
Синоптики прогнозують, що під впливом скандинавського антициклону у західних областях буде малохмарна та суха погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1...+6 °C. На поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки -3...0 °C. Вже вдень температура повітря підніметься до +13...+ 18 °C. У Карпатах стовпчики термометрів показуватимуть +5...+10 °C.
На півночі опадів знов не буде. Температура повітря вночі очікується в межах +1…+6 °C, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки -3...0 °C. В денні години +13...+18 °C.
У південних та східних регіонах завтра можлива навіть сонячна погода, але з вітром 7-12 м/с. А в Криму подекуди можливі пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1...9 °С, проте вже вдень очікується +15...+20 °С.
Погода на 28 вересня в Україні
У неділю в західних та північних областях будуть дощі та тумани. Майже у всіх регіонах очікуються заморозки -3...0 °C. Також переважатиме вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.
Температура повітря у нічні години буде майже однаковою по всій Україні. Так, стовпчики термометрів показуватимуть +2...+7 °C. Проте вже вдень температурні показники будуть такими:
- на заході +11...+16 °C,
- на півночі +9…+14 °C,
- у центральних регіонах +13...+18 °C,
- на півдні +16...+21 °C,
- на сході +13...+18 °C.
Нагадаємо, раніше синоптик Діденко попереджала, що вночі 27 вересня в низці областей будуть заморозки. Вдень погода буде сонячною, але теж прохолодною.
Також синоптики дали прогноз погоди на жовтень. Попри значні заморозки, цьогоріч середні показники будуть вищими за кліматичну норму.
