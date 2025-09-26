Яка погода буде в жовтні 2025 — прогноз від Укргідрометцентру

Осінь. Фото: Freepik

Жовтень принесе поступове зниження температури та відчутні заморозки, але цього року середні показники будуть вищими за кліматичну норму. За прогнозами синоптиків, середня місячна температура на один градус перевищуватиме середні багаторічні значення.

Про це повідомили у в Укргідрометцентрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в жовтні

У жовтні цього року середня місячна температура повітря в Україні становитиме +7…+13 °С, що на один градус вище від кліматичної норми.

Реклама

Кількість опадів у жовтні прогнозується в межах 31-77 мм, а в Карпатах і горах Криму — 51-101 мм, що відповідає 80-120% від багаторічної норми.

За словами синоптиків, перехід середньої добової температури нижче +8 °С очікується у третій декаді місяця. У північних областях він настане трохи раніше — у другій декаді, тоді як у південних районах та на Закарпатті цей процес відбудеться вже на початку листопада.

Реклама

Графік температури у жовтні. Фото: accuweather.com

Дані багаторічних спостережень свідчать, що абсолютний мінімум температури у жовтні сягає -5…-16 °С, а в окремих районах півночі, центру, сходу та Карпат може опускатися до -17…-23 °С.

У Криму найнижчі показники становлять -0…-3 °С. Абсолютний максимум температури сягає +26…+34 °С, у Запорізькій області та Криму можливі пікові +35 °С, а у високогір'ї Карпат — до +20…+21 °С.

Середня кількість опадів у жовтні зазвичай становить 29-54 мм, у Карпатах і горах Криму — 64-84 мм, на Закарпатті — 86-106 мм, а у високогір'ї Карпат — до 129 мм.

Нагадаємо, мешканців Києва попередили про перші заморозки.

А також на Сонці зафіксували 50 плям — як вони можуть вплинути на самопочуття.