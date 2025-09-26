Магнітні бурі 26 вересня — як вплинуть на метеозалежних

На Сонці понад 50 плям — прогноз магнітних бур сьогодні
На Землі у п'ятницю, 26 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак на Сонці все ж були спалахи, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 26 вересня
Зазначається, що за минулу добу на Сонці відбулося шість спалахів класу С та один спалах класу М1,6. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 26 вересня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 52.
Як вберегтися від магнітних бур
Аби зменшити вплив магнітних бур та сонячних спалахів на організм, варто дотримуватися кількох простих правил:
- слідкувати за режимом сну;
- пити достатньо води;
- відмовитись від куріння, алкоголю та кофеїну;
- дотримуватися збалансованого харчування;
- прогулянки на свіжому повітрі;
- зменшити рівень стресу та емоційного перенавантаження.
Нагадаємо, сьогодні вночі були заморозки, але вже вдень стане тепліше. У деяких регіонах температура повітря підніметься до +14...+19 °С.
Водночас Наталка Діденко назвала дату, коли в Україні будуть дощі. Готувати парасольки варто вже.
Читайте Новини.LIVE!