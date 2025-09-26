Магнитные бури 26 сентября — как повлияют на метеозависимых

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в пятницу, 26 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце все же были вспышки, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 26 сентября

Отмечается, что за минувшие сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М1,6. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 26 сентября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 52.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь и солнечных вспышек на организм, следует придерживаться нескольких простых правил:

следить за режимом сна;

пить достаточно воды;

отказаться от курения, алкоголя и кофеина;

придерживаться сбалансированного питания;

прогулки на свежем воздухе;

уменьшить уровень стресса и эмоционального перенапряжения.

Напомним, сегодня ночью были заморозки, но уже днем станет теплее. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +14...+19 °С.

В то же время Наталка Диденко назвала дату, когда в Украине будут дожди. Готовить зонтики стоит уже.