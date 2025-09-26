Магнитные бури 26 сентября — как повлияют на метеозависимых

На Солнце более 50 пятен — прогноз магнитных бурь сегодня
На Земле в пятницу, 26 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако на Солнце все же были вспышки, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 26 сентября
Отмечается, что за минувшие сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М1,6. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 26 сентября
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 52.
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь и солнечных вспышек на организм, следует придерживаться нескольких простых правил:
- следить за режимом сна;
- пить достаточно воды;
- отказаться от курения, алкоголя и кофеина;
- придерживаться сбалансированного питания;
- прогулки на свежем воздухе;
- уменьшить уровень стресса и эмоционального перенапряжения.
