Погода сегодня, 26 сентября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды на пятницу, 26 сентября, сообщили синоптики. В этот день будет небольшая облачность, без осадков. Ночью были заморозки, но днем станет теплее.

Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 26 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +1...+6 °С, на поверхности почвы, в большинстве районов северной части и в воздухе заморозки 0...-3 °С. Днем будет +12...+17 °С. В то же время в южных областях, на Закарпатье и в Крыму ночью +4...+9 °С, днем +14...+19 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве тоже прогнозируют небольшую облачность, будет без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области заморозки ночью 0...-3 °С, днем +12...+17 °С.

В Киеве тем временем ночью +1...+3 °С, на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С, днем около 15 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу антициклон Petralilly с центром ориентировочно над Балтикой, обусловит практически повсеместно в Украине сухую и днем солнечную погоду.

Температура воздуха 26 сентября ожидается умеренной, днем +13...+16 °С, на юге +15...+18 °С. Ночью Диденко прогнозировала +2...+9 °С, а на севере, местами на западе, северо-востоке и в центре заморозки на почве.

В Киеве же будет преобладать сухая солнечная прохладная погода с температурой воздуха ночью +2...+5 °С, в окрестностях вероятны заморозки на почве, а днем будет +13...+15 °С.

Напомним, что сегодня в Одессе и области прогнозируют штормовое предупреждение. Синоптики обещают сильные порывы ветра. Несмотря на это температура морской воды остается еще теплой. В то же время людей призывают не идти к морю, из-за повышенной минной угрозы.

Также мы писали, что в Харькове и области ожидают прохладную погоду без осадков. Ночью заморозки на поверхности почвы, а днем температура поднимется лишь до +12...+17 °С.