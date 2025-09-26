Відео
Головна Метео Вночі заморозки, вдень потеплішає — прогноз погоди на сьогодні

Вночі заморозки, вдень потеплішає — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 06:25
Погода сьогодні, 26 вересня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди на п'ятницю, 26 вересня, повідомили синоптики. В цей день буде невелика хмарність, без опадів. Вночі були заморозки, але вдень стане тепліше.

Про це у четвер, 25 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 26 вересня

Вночі заморозки, вдень потеплішає — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +1...+6 °С, на поверхні ґрунту, у більшості районів північної частини і в повітрі заморозки 0...-3 °С. Вдень буде +12...+17 °С. Водночас у південних областях, на Закарпатті та в Криму вночі +4...+9 °С, вдень +14...+19 °С.

Вночі заморозки, вдень потеплішає — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві теж прогнозують невелику хмарність, буде без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області заморозки вночі 0...-3 °С, вдень +12...+17 °С.

У Києві тим часом вночі +1...+3 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С, вдень близько 15 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю антициклон Petralilly з центром орієнтовно над Балтикою, зумовить практично повсюди в Україні суху та вдень сонячну погоду.

Температура повітря 26 вересня очікується помірною, вдень +13...+16 °С, на півдні +15...+18 °С. Вночі Діденко прогнозувала +2...+9 °С, а на півночі, подекуди на заході, північному сході та в центрі заморозки на грунті.

У Києві ж переважатиме суха сонячна прохолодна погода з температурою повітря вночі +2...+5 °С, на околицях ймовірні заморозки на ґрунті, а вдень буде +13...+15 °С.

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі та області прогнозують штормове попередження. Синоптики обіцяють сильні пориви вітру. Попри це температура морської води залишається ще теплою. Водночас людей закликають не йти до моря, через підвищену мінну загрозу. 

Також ми писали, що у Харкові та області очікують прохолодну погоду без опадів. Вночі заморозки на поверхні ґрунту, а вдень температура підніметься лише до +12...+17 °С.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
