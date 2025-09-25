Осенний прогноз погоды в Украине — сухая пятница и дождливое воскресенье

Сентябрьская погода. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине сохранится сухая и солнечная погода благодаря антициклону Petralilly, однако уже в воскресенье атмосферный фронт с северо-востока принесет дожди и облачность в ряд областей. При этом ночные заморозки и прохладная температура днем создадут ощущение настоящей осени.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в четверг, 25 сентября.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на ближайшие дни

По уточненному прогнозу, антициклон, который в ближайшие дни обеспечивал сухую и ясную погоду, в воскресенье, 28 сентября, уступит место атмосферному фронту с северо-востока. Он принесет дожди и облачность в северные области, а также на Волынь, Ровенскую и Харьковскую области. На остальной территории страны в этот день погода останется сухой.

Сообщение Диденко в Facebook. Фото: скриншот

В пятницу, 26 сентября, антициклон Petralilly с центром над Балтикой обусловит практически по всей Украине сухую и солнечную погоду. На карте видно, что далеко на северо-востоке уже формируется фронт, который в воскресенье повлияет на погоду северных регионов, но это будет временно.

Температура воздуха 26 сентября будет умеренной: днем +13...+16 °C, на юге — +15...+18 °C. Ближайшей ночью ожидается +2...+9 °C, местами на севере, западе, северо-востоке и в центре возможны заморозки на почве.

Атмосферный фронт. Фото: Сообщение Диденко в Facebook

В Киеве завтра, 26 сентября, прогнозируют сухую и солнечную, однако прохладную погоду. Ночью температура составит +2...+5 °C, в окрестностях возможны заморозки на почве, днем воздух прогреется до +13...+15 °C. В субботу погодные условия почти не изменятся, а вот в воскресенье киевлянам советуют прихватить зонты — атмосферный фронт с северо-востока вызовет дождь и облачность. Однако ненадолго, ведь солнце еще вернется.

Напомним, что супертайфун "Рагаса" нанес масштабные разрушения на Тайване и движется в направлении Гонконга и южного побережья Китая.

Ранее мы также информировали, что украинские синоптики обнародовали прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября и определили самые холодные дни. По их данным, антициклон, который поддерживал летнюю погоду, отступит, уступив место арктическим воздушным массам.