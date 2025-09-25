Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
Главная Метео Дожди охватят области — Диденко предупредила в прогнозе погоды

Дожди охватят области — Диденко предупредила в прогнозе погоды

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 12:38
Осенний прогноз погоды в Украине — сухая пятница и дождливое воскресенье
Сентябрьская погода. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине сохранится сухая и солнечная погода благодаря антициклону Petralilly, однако уже в воскресенье атмосферный фронт с северо-востока принесет дожди и облачность в ряд областей. При этом ночные заморозки и прохладная температура днем создадут ощущение настоящей осени.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в четверг, 25 сентября.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на ближайшие дни

По уточненному прогнозу, антициклон, который в ближайшие дни обеспечивал сухую и ясную погоду, в воскресенье, 28 сентября, уступит место атмосферному фронту с северо-востока. Он принесет дожди и облачность в северные области, а также на Волынь, Ровенскую и Харьковскую области. На остальной территории страны в этот день погода останется сухой.

Дощі охоплять області — Діденко попередила у прогнозі погоди - фото 1
Сообщение Диденко в Facebook. Фото: скриншот

В пятницу, 26 сентября, антициклон Petralilly с центром над Балтикой обусловит практически по всей Украине сухую и солнечную погоду. На карте видно, что далеко на северо-востоке уже формируется фронт, который в воскресенье повлияет на погоду северных регионов, но это будет временно.

Температура воздуха 26 сентября будет умеренной: днем +13...+16 °C, на юге — +15...+18 °C. Ближайшей ночью ожидается +2...+9 °C, местами на севере, западе, северо-востоке и в центре возможны заморозки на почве.

Возможно, это графический образ (карта и текст
Атмосферный фронт. Фото: Сообщение Диденко в Facebook

В Киеве завтра, 26 сентября, прогнозируют сухую и солнечную, однако прохладную погоду. Ночью температура составит +2...+5 °C, в окрестностях возможны заморозки на почве, днем воздух прогреется до +13...+15 °C. В субботу погодные условия почти не изменятся, а вот в воскресенье киевлянам советуют прихватить зонты — атмосферный фронт с северо-востока вызовет дождь и облачность. Однако ненадолго, ведь солнце еще вернется.

Напомним, что супертайфун "Рагаса" нанес масштабные разрушения на Тайване и движется в направлении Гонконга и южного побережья Китая.

Ранее мы также информировали, что украинские синоптики обнародовали прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября и определили самые холодные дни. По их данным, антициклон, который поддерживал летнюю погоду, отступит, уступив место арктическим воздушным массам.

погода сентябрь Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации